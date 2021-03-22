Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/kanada-1602404279.html
Канада ввела санкции против Китая вслед за США и Евросоюзом
Канада ввела санкции против Китая вслед за США и Евросоюзом
Канада объявила о введении санкций в отношении четырех граждан Китая и одной организации в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T22:37
2021-03-22T22:37
синьцзян-уйгурский автономный район
канада
китай
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155867/35/1558673585_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_4bc0d993833d0220c8f35969c7f82c66.jpg
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Канада объявила о введении санкций в отношении четырех граждан Китая и одной организации в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщило канадское министерство иностранных дел.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
https://ria.ru/20210228/postpravda-1599247221.html
синьцзян-уйгурский автономный район
канада
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/35/1558673585_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_1f4ab9137a48be58c75342b2801293af.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
синьцзян-уйгурский автономный район, канада, китай, оон, в мире

Канада ввела санкции против Китая вслед за США и Евросоюзом

22:37 22.03.2021
 
© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто. вид на Торонто с озера Онтарио
Торонто. вид на Торонто с озера Онтарио - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Канада объявила о введении санкций в отношении четырех граждан Китая и одной организации в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщило канадское министерство иностранных дел.

"Сегодня Канада объявила о введении новых санкций в отношении четырех официальных лиц и одного юридического лица в соответствии с положениями о специальных экономических мерах (Китайская Народная Республика), основываясь на их участии в грубых и систематичных нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Данные меры принимаются в координации с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, а также солидарно с Европейским Союзом", - говорится в заявлении.

Дорога на Запад Китая - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 08:00
Китай ставит опыт по демонтажу постправды. Постправда сопротивляется
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
 
Синьцзян-Уйгурский автономный районКанадаКитайООНВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:31Генсек ООН осудил удары на северо-западе Сирии
04:20Врач рассказал, как помочь сосудам после коронавируса
04:06Полиция сообщила о ряде человеческих жертв при стрельбе в Колорадо
03:45НТС заявил о риске подорожания бензина на 14 процентов
03:35Девочка, считавшаяся погибшей под лавиной в Хибинах, оказалась жива
03:28В римском институте ждут итогов исследований "Спутника V" в апреле
03:17"Надо было пригласить Байдена": британцев восхитил отдых Путина в тайге
03:16WSJ: при стрельбе в Колорадо погибли шесть человек
03:00Ученые придумали экоспособ очищения воды с помощью "холодного кипения"
02:50СМИ: стрелявшего в супермаркете в Колорадо, предположительно, задержали
02:21В работе Google произошел сбой
02:11Юристы объяснили, за что можно лишиться выплат на детей
02:10Какую сладость выбрать на завтрак? Советы диетолога
01:33Пушков объяснил истерию Запада вокруг Калининграда
01:12Риелтор предостерег от ошибок при аренде дешевого жилья
00:53Вокалист группы Kiss заявил, что не видит смысла выпускать новую музыку
00:51Стало известно о состоянии Леры Кудрявцевой после госпитализации
00:47В Колорадо произошла стрельба в супермаркете
00:35Счетная палата выявила увеличение процентного риска для бюджета России
00:34СП советует усилить контроль за международным финансированием проектов
Лента новостейМолния