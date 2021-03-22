https://ria.ru/20210322/kanada-1602404279.html

Канада ввела санкции против Китая вслед за США и Евросоюзом

Канада ввела санкции против Китая вслед за США и Евросоюзом

Канада объявила о введении санкций в отношении четырех граждан Китая и одной организации в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T22:37

2021-03-22T22:37

2021-03-22T22:37

синьцзян-уйгурский автономный район

канада

китай

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Канада объявила о введении санкций в отношении четырех граждан Китая и одной организации в связи с нарушением прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщило канадское министерство иностранных дел.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20210228/postpravda-1599247221.html

синьцзян-уйгурский автономный район

канада

китай

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синьцзян-уйгурский автономный район, канада, китай, оон, в мире