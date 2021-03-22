Канада ввела санкции против Китая вслед за США и Евросоюзом
"Сегодня Канада объявила о введении новых санкций в отношении четырех официальных лиц и одного юридического лица в соответствии с положениями о специальных экономических мерах (Китайская Народная Республика), основываясь на их участии в грубых и систематичных нарушениях прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР). Данные меры принимаются в координации с Соединенными Штатами и Соединенным Королевством, а также солидарно с Европейским Союзом", - говорится в заявлении.
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В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до 1 миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Комментируя это, китайский МИД заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.