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У берегов Камчатки произошло четвертое за день землетрясение
У берегов Камчатки произошло четвертое за день землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник у восточного побережья Камчатки, в районе острова Беринга, сообщает Геофизическая служба Камчатки. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T00:52
2021-03-22T00:52
2021-03-22T00:52
остров беринга
российская академия наук
северо-курильск
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 22 мар — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в понедельник у восточного побережья Камчатки, в районе острова Беринга, сообщает Геофизическая служба Камчатки.Эпицентр землетрясения находился на глубине 54 километров."По оперативным данным, землетрясение произошло 22 марта в 09.13 (00.13 мск), магнитуда 5,4, в 166 километрах от села Никольское Алеутского муниципального округа. Данные будут уточняться", – сообщили в Камчатском филиале Единой геофизической службы РАН.В понедельник у берегов Камчатки были зафиксированы еще три землетрясения магнитудой 4,8, 4,1 и 3,9. Они произошли соответственно в 196 километрах от Северо-Курильска, в 23 километрах от поселка Усть-Камчатск и в 164 километрах от острова Беринга.
https://radiosputnik.ria.ru/20210321/zemletryasenie-1602185831.html
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остров беринга, российская академия наук, северо-курильск, камчатский край, происшествия