https://ria.ru/20210322/ipoteka-1602373843.html

ПСБ будет предоставлять льготную ипотеку бюджетникам Псковской области

ПСБ будет предоставлять льготную ипотеку бюджетникам Псковской области

ПСБ подписал с администрацией Псковской области соглашение о сотрудничестве, которое предполагает льготное ипотечное кредитование работников государственных и... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T18:36

2021-03-22T18:36

2021-03-22T18:36

банк псб

ипотека

петр фрадков

промсвязьбанк

псковская область

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. ПСБ подписал с администрацией Псковской области соглашение о сотрудничестве, которое предполагает льготное ипотечное кредитование работников государственных и муниципальных бюджетных организаций региона, получающих заработную плату на карты ПСБ, сообщает банк.Кроме этого, ПСБ продолжит кредитование населения по "Госпрограмме-2020", "Военная ипотека", программам рефинансирования ипотеки по сниженным ставкам.В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" банк также планирует сотрудничать с региональными застройщиками, открывать им финансирование с привлечением средств на счета эскроу в рамках 214-ФЗ, а также в рамках проектного финансирования.Подписи под соглашением поставили председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", куратор чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России" Петр Фрадков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников."ПСБ уделяет особое внимание вопросу продвижения доступных ипотечных кредитов в регионах России, особенно для сотрудников бюджетной сферы, госучреждений, предприятий ОПК и министерства обороны. Одним из наиболее эффективных инструментов стало внедрение механизма снижения ставки по ипотеке с использованием мер государственной поддержки. Взаимодействие с руководством области по этой программе в конечном итоге повышает доступность ипотеки в регионе, снижая кредитную нагрузку на ее жителей, а также способствует строительству и вводу нового жилья", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова.

https://ria.ru/20210311/bank-1600737558.html

псковская область

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банк псб, ипотека, петр фрадков, промсвязьбанк, псковская область, новости компаний - экономика