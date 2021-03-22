https://ria.ru/20210322/ipoteka-1602373843.html
ПСБ будет предоставлять льготную ипотеку бюджетникам Псковской области
ПСБ будет предоставлять льготную ипотеку бюджетникам Псковской области
ПСБ подписал с администрацией Псковской области соглашение о сотрудничестве, которое предполагает льготное ипотечное кредитование работников государственных и... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T18:36
2021-03-22T18:36
2021-03-22T18:36
банк псб
ипотека
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. ПСБ подписал с администрацией Псковской области соглашение о сотрудничестве, которое предполагает льготное ипотечное кредитование работников государственных и муниципальных бюджетных организаций региона, получающих заработную плату на карты ПСБ, сообщает банк.Кроме этого, ПСБ продолжит кредитование населения по "Госпрограмме-2020", "Военная ипотека", программам рефинансирования ипотеки по сниженным ставкам.В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" банк также планирует сотрудничать с региональными застройщиками, открывать им финансирование с привлечением средств на счета эскроу в рамках 214-ФЗ, а также в рамках проектного финансирования.Подписи под соглашением поставили председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", куратор чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России" Петр Фрадков и губернатор Псковской области Михаил Ведерников."ПСБ уделяет особое внимание вопросу продвижения доступных ипотечных кредитов в регионах России, особенно для сотрудников бюджетной сферы, госучреждений, предприятий ОПК и министерства обороны. Одним из наиболее эффективных инструментов стало внедрение механизма снижения ставки по ипотеке с использованием мер государственной поддержки. Взаимодействие с руководством области по этой программе в конечном итоге повышает доступность ипотеки в регионе, снижая кредитную нагрузку на ее жителей, а также способствует строительству и вводу нового жилья", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова.
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банк псб, ипотека, петр фрадков, промсвязьбанк, псковская область, новости компаний - экономика
МОСКВА, 22 мар – РИА Новости.
ПСБ подписал с администрацией Псковской области
соглашение о сотрудничестве, которое предполагает льготное ипотечное кредитование работников государственных и муниципальных бюджетных организаций региона, получающих заработную плату на карты ПСБ, сообщает банк.
Кроме этого, ПСБ продолжит кредитование населения по "Госпрограмме-2020", "Военная ипотека", программам рефинансирования ипотеки по сниженным ставкам.
В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" банк также планирует сотрудничать с региональными застройщиками, открывать им финансирование с привлечением средств на счета эскроу в рамках 214-ФЗ, а также в рамках проектного финансирования.
Подписи под соглашением поставили председатель ПСБ, член бюро центрального совета ООО "Союзмаш России", куратор чувашского регионального отделения ООО "Союзмаш России" Петр Фрадков
и губернатор Псковской области Михаил Ведерников
.
"ПСБ уделяет особое внимание вопросу продвижения доступных ипотечных кредитов в регионах России, особенно для сотрудников бюджетной сферы, госучреждений, предприятий ОПК и министерства обороны. Одним из наиболее эффективных инструментов стало внедрение механизма снижения ставки по ипотеке с использованием мер государственной поддержки. Взаимодействие с руководством области по этой программе в конечном итоге повышает доступность ипотеки в регионе, снижая кредитную нагрузку на ее жителей, а также способствует строительству и вводу нового жилья", – приводится в сообщении комментарий Фрадкова.