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Гознак купил контрольный пакет акций в процессинговой компании Uniteller
Гознак купил контрольный пакет акций в процессинговой компании Uniteller
Гознак приобретает 50% плюс одну акцию АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (бренд Uniteller), будет развивать цифровые платежные сервисы и решения,... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T11:02
2021-03-22T11:02
россия
аркадий трачук
гознак
технологии
экономика
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Гознак приобретает 50% плюс одну акцию АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (бренд Uniteller), будет развивать цифровые платежные сервисы и решения, говорится в пресс-релизе Гознака.Новый акционер планирует сохранить текущую команду Uniteller, а также способствовать сохранению и развитию ключевых направлений деятельности на традиционных для процессинговой компании рынках. Стороны намерены совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений. Они также рассчитывают на дополнительный синергетический эффект от объединения существующих продуктов Гознака с цифровыми платежными сервисами Uniteller."Uniteller – крупный, зарекомендовавший себя игрок на рынке эквайринга и платежных решений. Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании – стратегически верное для обеих сторон. Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал Гознака с современными решениями Uniteller. В итоге это объединение позволит нам как выйти на новые для Гознака рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков", - прокомментировал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.Генеральный директор АО "ПРЦ" Алексей Богаткин добавил, что компания видит большой потенциал развития для обеих сторон, участвующих в сделке. "Объединение наших возможностей позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения не только на территории России, но и на международных рынках", - заключил он.
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россия, аркадий трачук, гознак, технологии, экономика

Гознак купил контрольный пакет акций в процессинговой компании Uniteller

11:02 22.03.2021
 
© РИА Новости / Илья ПиталевГенеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук
Генеральный директор АО Гознак Аркадий Трачук - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Гознак приобретает 50% плюс одну акцию АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (бренд Uniteller), будет развивать цифровые платежные сервисы и решения, говорится в пресс-релизе Гознака.
"АО "Гознак" подписало соглашение о приобретении доли в АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (АО "ПРЦ"), работающем на рынке под товарным знаком Uniteller. Заключение сделки состоялось 19 марта 2021 года. По итогам сделки АО "Гознак" приобретает 50% плюс одну акцию АО "ПРЦ", - сказано в сообщении.
Новый акционер планирует сохранить текущую команду Uniteller, а также способствовать сохранению и развитию ключевых направлений деятельности на традиционных для процессинговой компании рынках. Стороны намерены совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений. Они также рассчитывают на дополнительный синергетический эффект от объединения существующих продуктов Гознака с цифровыми платежными сервисами Uniteller.
"Uniteller – крупный, зарекомендовавший себя игрок на рынке эквайринга и платежных решений. Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании – стратегически верное для обеих сторон. Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал Гознака с современными решениями Uniteller. В итоге это объединение позволит нам как выйти на новые для Гознака рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков", - прокомментировал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.
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Генеральный директор АО "ПРЦ" Алексей Богаткин добавил, что компания видит большой потенциал развития для обеих сторон, участвующих в сделке. "Объединение наших возможностей позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения не только на территории России, но и на международных рынках", - заключил он.
 
РоссияАркадий ТрачукГознакТехнологииЭкономика
 
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