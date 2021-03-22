https://ria.ru/20210322/goznak-1602271654.html

Гознак купил контрольный пакет акций в процессинговой компании Uniteller

Гознак купил контрольный пакет акций в процессинговой компании Uniteller

Гознак приобретает 50% плюс одну акцию АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (бренд Uniteller), будет развивать цифровые платежные сервисы и решения,... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T11:02

2021-03-22T11:02

2021-03-22T11:02

россия

аркадий трачук

гознак

технологии

экономика

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Гознак приобретает 50% плюс одну акцию АО "Предпроцессинговый расчетный центр" (бренд Uniteller), будет развивать цифровые платежные сервисы и решения, говорится в пресс-релизе Гознака.Новый акционер планирует сохранить текущую команду Uniteller, а также способствовать сохранению и развитию ключевых направлений деятельности на традиционных для процессинговой компании рынках. Стороны намерены совместно развивать продукты в сфере цифровых платежных сервисов и решений. Они также рассчитывают на дополнительный синергетический эффект от объединения существующих продуктов Гознака с цифровыми платежными сервисами Uniteller."Uniteller – крупный, зарекомендовавший себя игрок на рынке эквайринга и платежных решений. Уверен, что решение по приобретению Гознаком доли в этой компании – стратегически верное для обеих сторон. Благодаря этой сделке мы объединяем надежность и технологический потенциал Гознака с современными решениями Uniteller. В итоге это объединение позволит нам как выйти на новые для Гознака рынки, так и качественно обновить предложения для уже существующих заказчиков", - прокомментировал генеральный директор Гознака Аркадий Трачук.Генеральный директор АО "ПРЦ" Алексей Богаткин добавил, что компания видит большой потенциал развития для обеих сторон, участвующих в сделке. "Объединение наших возможностей позволит создать для сферы финтеха новые продукты и масштабировать уже прочно зарекомендовавшие себя решения не только на территории России, но и на международных рынках", - заключил он.

https://ria.ru/20210311/avrora-1600698606.html

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россия, аркадий трачук, гознак, технологии, экономика