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В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с грузовиками
В Ленинградской области два человека погибли в ДТП с грузовиками
Полиция ведет проверку после столкновения двух грузовиков и автомобиля Renault в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека и трое были... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T10:28
2021-03-22T10:28
2021-03-22T10:28
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авто
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санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мар - РИА Новости. Полиция ведет проверку после столкновения двух грузовиков и автомобиля Renault в Ленинградской области, в результате которого погибли два человека и трое были госпитализированы, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области."В результате ДТП водители грузовых автомобилей от полученных травм скончались, водитель Renault и два его пассажира госпитализированы. По данному факту проводится проверка", - сказано в сообщении.По данным пресс-службы, столкновение двух грузовых автомобилей и автомобиля Renault, двигавшихся во встречном направлении, произошло 22 марта в 4.05 вблизи посёлка Соловьевка Приозерского района Ленинградской области на 89-м километре трассы "Сортавала".
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россия, гумвд, авто, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия