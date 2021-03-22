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Число заключаемых брачных договоров увеличилось в 2020 году на четверть
Число заключаемых брачных договоров увеличилось в 2020 году на четверть
Количество заключенных с помощью нотариуса брачных договоров в 2020 году увеличилось в России на рекордные 26 % - до более, чем 142,5 тысяч обращений за такой... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T15:53
2021-03-22T15:53
нотариусы
федеральная нотариальная палата
семья
общество
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Количество заключенных с помощью нотариуса брачных договоров в 2020 году увеличилось в России на рекордные 26 % - до более, чем 142,5 тысяч обращений за такой услугой, сообщает Федеральная нотариальная палата.По закону все, что супруги нажили в браке, является совместной собственностью и при разводе делится пополам, причем речь идет не только об имуществе, но и о долгах. Изменить режим общей совместной собственности на режим раздельной собственности можно путем заключения брачного договора. Документ позволяет определить имущественные права и обязанности каждого из супругов — как в браке, так и после его расторжения, отмечается в сообщении.Нотариус также может оформить соглашение о месте проживания детей, порядке общения с ними и их воспитания, урегулировать вопрос с содержанием детей, оформив соглашение об алиментах, и разделить совместно нажитое имущество. Рост популярности также был отмечен и по соглашениям о разделе имущества при разводе, число которых увеличилось на 8,3 % по сравнению с предыдущим годом, добавили в ФНП.
https://ria.ru/20210316/fnp-1601491279.html
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нотариусы, федеральная нотариальная палата, семья, общество

Число заключаемых брачных договоров увеличилось в 2020 году на четверть

15:53 22.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСвадебный бум в "красивую" дату 02.02.2020
Свадебный бум в красивую дату 02.02.2020 - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Количество заключенных с помощью нотариуса брачных договоров в 2020 году увеличилось в России на рекордные 26 % - до более, чем 142,5 тысяч обращений за такой услугой, сообщает Федеральная нотариальная палата.
По закону все, что супруги нажили в браке, является совместной собственностью и при разводе делится пополам, причем речь идет не только об имуществе, но и о долгах. Изменить режим общей совместной собственности на режим раздельной собственности можно путем заключения брачного договора. Документ позволяет определить имущественные права и обязанности каждого из супругов — как в браке, так и после его расторжения, отмечается в сообщении.
Нотариус также может оформить соглашение о месте проживания детей, порядке общения с ними и их воспитания, урегулировать вопрос с содержанием детей, оформив соглашение об алиментах, и разделить совместно нажитое имущество.
Рост популярности также был отмечен и по соглашениям о разделе имущества при разводе, число которых увеличилось на 8,3 % по сравнению с предыдущим годом, добавили в ФНП.
Вывеска Нотариус - РИА Новости, 1920, 16.03.2021
16 марта, 15:26
ФНП: регистрацию бизнеса все чаще доверяют нотариусам
 
НотариусыФедеральная нотариальная палатаСемьяОбщество
 
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