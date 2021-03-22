https://ria.ru/20210322/dogovora-1602338751.html

Число заключаемых брачных договоров увеличилось в 2020 году на четверть

Число заключаемых брачных договоров увеличилось в 2020 году на четверть

Количество заключенных с помощью нотариуса брачных договоров в 2020 году увеличилось в России на рекордные 26 % - до более, чем 142,5 тысяч обращений за такой... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T15:53

2021-03-22T15:53

2021-03-22T15:53

нотариусы

федеральная нотариальная палата

семья

общество

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МОСКВА, 22 мар – РИА Новости. Количество заключенных с помощью нотариуса брачных договоров в 2020 году увеличилось в России на рекордные 26 % - до более, чем 142,5 тысяч обращений за такой услугой, сообщает Федеральная нотариальная палата.По закону все, что супруги нажили в браке, является совместной собственностью и при разводе делится пополам, причем речь идет не только об имуществе, но и о долгах. Изменить режим общей совместной собственности на режим раздельной собственности можно путем заключения брачного договора. Документ позволяет определить имущественные права и обязанности каждого из супругов — как в браке, так и после его расторжения, отмечается в сообщении.Нотариус также может оформить соглашение о месте проживания детей, порядке общения с ними и их воспитания, урегулировать вопрос с содержанием детей, оформив соглашение об алиментах, и разделить совместно нажитое имущество. Рост популярности также был отмечен и по соглашениям о разделе имущества при разводе, число которых увеличилось на 8,3 % по сравнению с предыдущим годом, добавили в ФНП.

https://ria.ru/20210316/fnp-1601491279.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нотариусы, федеральная нотариальная палата, семья, общество