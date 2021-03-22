https://ria.ru/20210322/deti-1602391914.html

Среди попавших под лавину туристов находятся 13 детей

Среди попавших под лавину туристов находятся 13 детей

Всего в туристической группе, попавшей под лавину в Мурманской области, находятся 13 детей, одного ребенка ищут, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T20:14

2021-03-22T20:14

2021-03-22T20:34

туризм

новости - туризм

сход лавины в хибинах

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

мурманская область

происшествия

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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Всего в туристической группе, попавшей под лавину в Мурманской области, находятся 13 детей, одного ребенка ищут, сообщает МЧС РФ.Группа из Санкт-Петербурга, зарегистрирована.На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасательные подразделения - 53 человека и 18 единиц техники, в том числе кинологи.

https://ria.ru/20210321/lavina-1602232116.html

мурманская область

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2021

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