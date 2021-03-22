https://ria.ru/20210322/deti-1602391914.html
Среди попавших под лавину туристов находятся 13 детей
Среди попавших под лавину туристов находятся 13 детей
Всего в туристической группе, попавшей под лавину в Мурманской области, находятся 13 детей, одного ребенка ищут, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T20:14
2021-03-22T20:14
2021-03-22T20:34
туризм
новости - туризм
сход лавины в хибинах
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
мурманская область
происшествия
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МОСКВА, 22 мар - РИА Новости. Всего в туристической группе, попавшей под лавину в Мурманской области, находятся 13 детей, одного ребенка ищут, сообщает МЧС РФ.Группа из Санкт-Петербурга, зарегистрирована.На место происшествия незамедлительно выдвинулись спасательные подразделения - 53 человека и 18 единиц техники, в том числе кинологи.
https://ria.ru/20210321/lavina-1602232116.html
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туризм, новости - туризм, сход лавины в хибинах, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), мурманская область, происшествия