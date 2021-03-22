https://ria.ru/20210322/delo-1602401070.html

После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили дело

После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили дело

Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как при сходе снежного карниза в районе станции Имандра погибла 12-летняя девочка из... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T21:58

2021-03-22T21:58

2021-03-22T22:36

следственный комитет россии (ск рф)

мурманская область

происшествия

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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как при сходе снежного карниза в районе станции Имандра погибла 12-летняя девочка из состава организованной туристической группы, сообщили в региональном СУСК.В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России, спасатели и кинологи, а также психологи. Позже стало известно, что девочку нашли, пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.

https://ria.ru/20210306/kamchatka-1600193233.html

мурманская область

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следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия