После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили дело
21:58 22.03.2021 (обновлено: 22:36 22.03.2021)
МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как при сходе снежного карниза в районе станции Имандра погибла 12-летняя девочка из состава организованной туристической группы, сообщили в региональном СУСК.
"Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка, 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России, спасатели и кинологи, а также психологи. Позже стало известно, что девочку нашли, пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.
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