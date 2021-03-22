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После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили дело
После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили дело
Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как при сходе снежного карниза в районе станции Имандра погибла 12-летняя девочка из... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T21:58
2021-03-22T22:36
следственный комитет россии (ск рф)
мурманская область
происшествия
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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как при сходе снежного карниза в районе станции Имандра погибла 12-летняя девочка из состава организованной туристической группы, сообщили в региональном СУСК.В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России, спасатели и кинологи, а также психологи. Позже стало известно, что девочку нашли, пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.
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следственный комитет россии (ск рф), мурманская область, происшествия

После гибели ребенка под лавиной в Мурманской области возбудили дело

21:58 22.03.2021 (обновлено: 22:36 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкСотрудники полиции и МЧС
Сотрудники полиции и МЧС - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МУРМАНСК, 22 мар – РИА Новости. Следователи в Мурманской области возбудили уголовное дело после того, как при сходе снежного карниза в районе станции Имандра погибла 12-летняя девочка из состава организованной туристической группы, сообщили в региональном СУСК.

"Следственным управлением СК России по Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту гибели ребёнка, 2008 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного п. "в", ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В понедельник вечером в ГУ МЧС по Мурманской области поступила информация от зарегистрированной туристской группы из Санкт-Петербурга о том, что при сходе снежной массы (козырька) в районе поселка Имандра (гора Маннепахк) под ней оказался ребенок 2008 года рождения. Остальные члены группы не пострадали. На место выдвинулись следователь и криминалисты СК России, спасатели и кинологи, а также психологи. Позже стало известно, что девочку нашли, пытались реанимировать, однако спасти ее не удалось.
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Следственный комитет России (СК РФ)Мурманская областьПроисшествия
 
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