https://ria.ru/20210322/bryussel-1601974245.html

Серия терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года

Серия терактов в Брюсселе 22 марта 2016 года

22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя (Бельгия) в 08.00 по местному времени (10.00 мск) прогремели два взрыва. Примерно в 08.30 (10.30 мск) еще... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T07:26

2021-03-22T07:26

2021-03-22T07:26

теракты в брюсселе (22 марта)

брюссель

справки

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22 марта 2016 года в международном аэропорту Брюсселя (Бельгия) в 08.00 по местному времени (10.00 мск) прогремели два взрыва. Примерно в 08.30 (10.30 мск) еще один взрыв прогремел в поезде на станции Мальбек в брюссельском метро.Бомба взорвалась во втором вагоне поезда, когда головной вагон состава уже въехал в туннель. В результате терактов погибли 32 человека, более 300 получили ранения различной степени тяжести. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство"*.В результате терактов аэропорт был закрыт. Все рейсы отменены. Самолеты, следовавшие в Брюссель, отправлены в другие аэропорты. Железнодорожное сообщение с аэропортом было приостановлено. Более, чем 20 часов после взрыва было закрыто метро.В Бельгии был введен четвертый, высший уровень террористической угрозы.Места большого скопления людей в Брюсселе, в том числе железнодорожные вокзалы и столичный метрополитен, патрулировали сводные группы военных и полицейских.В стране был объявлен трехдневный траур. Взрывы в аэропорту были совершены террористами-смертниками Ибрагимом эль-Бакрауи и Наджимом Лаашруи. Бомбу в вагоне метро привел в действие брат Ибрагима эль-Бакрауи – Халид. Сообщник смертников Мохаммед Абрини, который по каким-то причинам не стал совершать самоподрыв, был арестован 8 апреля 2016 года. Абрини был объявлен в розыск задолго до брюссельских терактов. Его засняли камеры наблюдения на заправочной станции на шоссе, ведущем в Париж, за два дня до терактов во французской столице. Он был за рулем автомобиля, в котором находился главный подозреваемый по делу о парижских терактах 13 ноября 2015 года – Салах Абдеслам. Абрини признался, что именно он являлся третьим террористом в аэропорту Брюсселя, "человеком в шляпе", который оставил на месте взрывов багаж с взрывчаткой и скрылся. По словам Абрини, свою светлую куртку, в которой его запечатлела камера видеонаблюдения, он выбросил в мусорную урну, а шляпу продал. Абрини были предъявлены обвинения в терроризме. В августе 2019 года федеральный прокурор Бельгии сообщил, что Салаху Абдесламу предъявлены обвинения "в участии в деятельности террористической группы". Абдеслам – единственный выживший злоумышленник, который принимал непосредственное участие в терактах в Париже в 2015 году. После терактов в Париже ему удавалось скрываться в пригородах Брюсселя. 18 марта 2016 года Салах Абдеслам был арестован в ходе рейда бельгийских спецслужб. По версии следствия, его арест, возможно, побудил других членов "Исламского государства"* торопиться с планами нападения в Брюсселе. Несмотря на то, что Абдеслам был арестован за четыре дня до терактов в Брюсселе, следствие называет его в числе основных подозреваемых по делу. В 2018 году Салах Абдеслам был приговорен к 20 годам лишения свободы за стрельбу в брюссельскую полицию во время задержания. Следствие установило, что взрывчатку, использовавшуюся при терактах в Париже и Брюсселе, помогал изготовить гражданин Сирии – выходец из Алеппо, который прибыл в Европу под именем Ахмада Алкхалда. В частности, он помог изготовить жилеты с взрывчаткой Наджиму Лаашруи. Алкхалд был объявлен в международный розыск. В начале декабря 2020 года в Бельгии открылся судебный процесс по делу о двойном теракте в Брюсселе. По версии следствия, теракты в Брюсселе организовала французско-бельгийская ячейка джихадистов, которая стоит за нападениями в Париже, произошедшими в ноябре 2015 года. По делу о терактах в Брюсселе следствие предъявило обвинения 13 подозреваемым, но в отношении трех их них прекратили преследование из-за недостаточности доказательств их причастности к терактам. В числе подозреваемых, помимо Мохаммеда Абрини и Салаха Абдеслама, – Осама Крайем, причастный к совершению теракта на станции метро Мальбек. Крайем собирался взорвать себя, но в последний момент отступил. Обвиняемым по этому делу также проходит Усама Атар, которого считают организатором брюссельских терактов. Следствие полагает, что он скончался в Сирии.В начале января 2021 года Совещательная палата суда Брюсселя передала дело о двойном теракте в аэропорту и метро Брюсселя в суд присяжных (суд присяжных рассматривает самые тяжкие преступления). Прокуратура просила отправить под суд присяжных восемь человек. Еще двух обвиняемых, которым вменяют статью "участие в деятельности террористической группировки" – под уголовный суд. Речь идет о братьях Смаиле и Ибрагиме Фариси, которые предоставили членам ячейки квартиру в Эттербеке. Однако Совещательная палата не последовала рекомендации федеральной прокуратуры.Ожидается, что судебный процесс по делу начнется в 2022 году. Мухаммеду Абрини, "человеку в шляпе", грозит вплоть до пожизненного заключения. По данным министерства экономики королевства, в результате терактов 22 марта в Брюсселе потери для экономики Бельгии составили в первом квартале 2016 года около 935,2 миллиона евро или около 0,1% национального ВВП. В Брюссельском столичном регионе доходы компаний в указанный период сократились на 122,5 миллиона евро. Более всего пострадал гостиничный, ресторанный и туристический бизнес, а также сфера массовых развлекательных мероприятий. По сообщениям СМИ, финансовый ущерб для международного аэропорта Брюсселя в результате терактов 22 марта без оценки страховых компаний – около 80-90 миллионов евро. В феврале 2017 года правительство Бельгии одобрило проект закона, согласно которому граждане королевства, раненные при терактах на родине и за ее пределами, будут получать льготы, сопоставимые с теми, которые уже имеют пострадавшие во время Второй мировой войны. Пострадавшим компенсируются медицинские расходы и выплачиваются пенсии в зависимости от степени инвалидности.В первую годовщину терактов в европейском квартале Брюсселя был открыт памятник жертвам теракта – металлическая композиция, созданная бельгийским скульптором Жан-Анри Компером. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников*Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

теракты в брюсселе (22 марта), брюссель, справки