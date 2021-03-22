https://ria.ru/20210322/bayden-1602245350.html

"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена

"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена

Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-22T03:25

2021-03-22T03:25

2021-03-22T11:41

камала харрис

стивен миллер

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья.Они полагают, что выбор кандидатуры Байдена в качестве президента был неслучайным и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис."К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента", — высказался Kingdomofidiots.Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США."Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону", — заявил Jeisele."Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, — почти преступление", — отреагировал BidenDestroysAmerica.Ранее о Байдене высказался бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер. Он счел поведение нынешнего главы Белого дома угрозой для государственной безопасности и назвал "печальным зрелищем" то, что Байден "не способен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки".На днях американский президент, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие Байдена назвали прекрасным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210319/kharris-1601905853.html

https://ria.ru/20210320/umnee-1602159301.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1602079996.html

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камала харрис, стивен миллер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире