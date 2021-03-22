Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210322/bayden-1602245350.html
"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T03:25
2021-03-22T11:41
камала харрис
стивен миллер
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602270513_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_f026b2571f15b9186c10215868778103.jpg
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья.Они полагают, что выбор кандидатуры Байдена в качестве президента был неслучайным и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис."К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента", — высказался Kingdomofidiots.Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США."Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. &lt;…&gt; Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону", — заявил Jeisele."Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, — почти преступление", — отреагировал BidenDestroysAmerica.Ранее о Байдене высказался бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер. Он счел поведение нынешнего главы Белого дома угрозой для государственной безопасности и назвал "печальным зрелищем" то, что Байден "не способен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки".На днях американский президент, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие Байдена назвали прекрасным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210319/kharris-1601905853.html
https://ria.ru/20210320/umnee-1602159301.html
https://ria.ru/20210319/bayden-1602079996.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/16/1602270513_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1b16d38e74b5504a5c127ecc869c32f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камала харрис, стивен миллер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена

03:25 22.03.2021 (обновлено: 11:41 22.03.2021)
 
© REUTERS / Erin ScottПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 22.03.2021
© REUTERS / Erin Scott
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья.
Они полагают, что выбор кандидатуры Байдена в качестве президента был неслучайным и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис.

"Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем. В конце концов нам объявят, что он больше не может занимать свой пост и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности", — утверждает MassiveMemberClub.

"К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента", — высказался Kingdomofidiots.
Камала Харрис - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 00:49
Байден снова назвал Камалу Харрис президентом США
Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США.
"Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону", — заявил Jeisele.
"Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы", — подчеркнул NCBob460.
"Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, — почти преступление", — отреагировал BidenDestroysAmerica.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 22:37
Байден счел вице-президента США Харрис умнее себя
Ранее о Байдене высказался бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер. Он счел поведение нынешнего главы Белого дома угрозой для государственной безопасности и назвал "печальным зрелищем" то, что Байден "не способен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки".
На днях американский президент, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие Байдена назвали прекрасным.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Байден несколько раз споткнулся и упал, поднимаясь по трапу самолета - РИА Новости, 1920, 19.03.2021
19 марта, 23:56
Сын Трампа Дональд прокомментировал падение Байдена на трапе самолета
 
Камала ХаррисСтивен МиллерДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:04В США отказались от проведения разговора Путина и Байдена
13:03Мурашко высоко оценил российскую систему контроля качества вакцин
12:58В МИД заявили о соревновании Европы за любовь администрации Байдена
12:51Санкции против России ставят под вопрос отношения с ЕС, заявили в МИД
12:51В Кремле ответили на вопрос о возможности разговора Путина с Байденом
12:49Евросоюз оказался не готов к равноправному сотрудничеству, заявил Грушко
12:47Компания LG свернет производство смартфонов
12:46Песков рассказал, брал ли Путин на отдых ядерный чемоданчик
12:44В Кремле ответили на вопрос о конституционной реформе в Белоруссии
12:43В Кремле уточнили, что Путин и Шойгу отдыхали в тувинской тайге
12:39В Кремле оценили возможность отключения России от SWIFT
12:39В Липецкой области загорелся склад стройматериалов
12:38Известный итальянский певец захотел привиться "Спутником V"
12:38В Кремле прокомментировали задержание пензенского губернатора Белозерцева
12:35Пензенскому губернатору грозит до 15 лет лишения свободы
12:34Онищенко прокомментировал выводы экспертов ВОЗ об источнике COVID-19
12:31Читатели восточноевропейских СМИ высмеяли Байдена за слова о Путине
12:31Пензенского губернатора Белозерцева привезли в суд
12:30AstraZeneca сообщила о выводах независимой комиссии по вакцине
12:24Минтруд пояснил, как оформить новую выплату на детей
Лента новостейМолния