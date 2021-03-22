https://ria.ru/20210322/bayden-1602245350.html
"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-22T03:25
2021-03-22T03:25
2021-03-22T11:41
камала харрис
стивен миллер
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 22 мар — РИА Новости. Зрители телеканала Fox News выразили мнение, что президент США Джо Байден раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья.Они полагают, что выбор кандидатуры Байдена в качестве президента был неслучайным и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис."К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента", — высказался Kingdomofidiots.Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США."Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону", — заявил Jeisele."Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, — почти преступление", — отреагировал BidenDestroysAmerica.Ранее о Байдене высказался бывший советник Дональда Трампа Стивен Миллер. Он счел поведение нынешнего главы Белого дома угрозой для государственной безопасности и назвал "печальным зрелищем" то, что Байден "не способен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки".На днях американский президент, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие Байдена назвали прекрасным.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210319/kharris-1601905853.html
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камала харрис, стивен миллер, дональд трамп, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 22 мар — РИА Новости.
Зрители телеканала Fox News
выразили мнение, что президент США Джо Байден
раньше положенного покинет пост из-за состояния здоровья.
Они полагают, что выбор кандидатуры Байдена в качестве президента был неслучайным и вскоре его место может занять вице-президент Камала Харрис
.
"Все было спланировано заранее. Байден всегда был средством к достижению цели — троянским конем. В конце концов нам объявят, что он больше не может занимать свой пост и его место займет вице-президент Харрис. Именно ее изначально хотели видеть в этой должности", — утверждает MassiveMemberClub.
"К сожалению, есть вероятность, что Байден не сможет руководить страной все четыре года — будем надеяться, что он дотянет до промежуточных выборов, чтобы республиканцы смогли вернуть себе контроль над сенатом, прежде чем развернется кошмарный сценарий с Харрис в качестве президента", — высказался Kingdomofidiots.
Некоторые комментаторы пришли к выводу, что Байден уже сейчас не играет ключевую роль в политической жизни США
.
"Демократы использовали его, отлично понимая, что у него серьезные проблемы со здоровьем. Его жена так хотела стать первой леди, что бросила его на амбразуру. <…> Не ждите гуманности по отношению к Джо со стороны демократов. Они будут использовать его столько, сколько возможно, а затем отбросят в сторону", — заявил Jeisele.
"Кто управляет страной? Эта мысль пугает. Мы знаем, в каком состоянии находится Байден, и знаем, что управляет не он. Тогда кто? Пока на этот вопрос нет ответа. Боюсь, когда мы это выясним, нам станет еще страшнее. Им окажется не тот, за кого голосовали миллионы", — подчеркнул NCBob460.
"Мне стало неловко, когда я увидел, как Джо споткнулся первый раз, а затем второй и третий раз. То, что его партия делает с ним на нынешнем этапе его жизни, — почти преступление", — отреагировал BidenDestroysAmerica.
Ранее о Байдене высказался бывший советник Дональда Трампа
Стивен Миллер. Он счел поведение нынешнего главы Белого дома угрозой для государственной безопасности и назвал
"печальным зрелищем" то, что Байден "не способен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки".
На днях американский президент, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие Байдена назвали прекрасным.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>