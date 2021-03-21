https://ria.ru/20210321/ugroza-1602235350.html

Экс-советник Трампа назвал поведение Байдена угрозой безопасности США

Экс-советник Трампа назвал поведение Байдена угрозой безопасности США

Бывший советник предшественника Джо Байдена на президентском посту Дональда Трампа Стивен Миллер счел поведение главы Белого дома угрозой безопасности страны... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T22:39

2021-03-21T22:39

2021-03-21T22:40

стивен миллер

дональд трамп

джо байден

китай

венесуэла

иран

сша

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Бывший советник предшественника Джо Байдена на президентском посту Дональда Трампа Стивен Миллер счел поведение главы Белого дома угрозой безопасности страны. Об этом он заявил в эфире телеканала Fox News."Наши противники по всему миру <…> смотрят на Соединенные Штаты и их главного представителя, президента нашей страны, который неспособен выдержать даже безобидное интервью без шпаргалки — и который трижды упал, поднимаясь по лестнице. Печально видеть такое", — посетовал он.Враждебными государствами на мировой арене Миллер счел Россию, Иран, Венесуэлу и Китай.Также он отметил, что опечален инцидентом с падением Байдена. По словам экс-советника Трампа, ему много раз приходилось подниматься по ведущей на президентский борт лестнице, и она никогда не была скользкой.На днях американский президент, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Снятое журналистами видео распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие Байдена "прекрасное".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210321/shedevr-1602206530.html

https://ria.ru/20210319/bayden-1602079996.html

китай

венесуэла

иран

сша

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стивен миллер, дональд трамп, джо байден, китай, венесуэла, иран, сша, в мире