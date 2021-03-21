https://ria.ru/20210321/zemletryasenie-1602182185.html
В Японии рассказали о повреждениях на АЭС "Онагава" после землетрясения
В Японии рассказали о повреждениях на АЭС "Онагава" после землетрясения
После сильного землетрясения на северо-востоке Японии на АЭС "Онагава" выявили незначительные повреждения — на потолке появились трещины, в бассейн с... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T10:17
2021-03-21T10:17
2021-03-21T12:38
япония
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ТОКИО, 21 мар — РИА Новости, Ксения Нака. После сильного землетрясения на северо-востоке Японии на АЭС "Онагава" выявили незначительные повреждения — на потолке появились трещины, в бассейн с отработавшим ядерным топливом упала деталь, сообщил оператор станции компания Tohoku Electric Power."Обнаружено падение детали от опоры для техосмотра в бассейн с ОЯТ на третьем реакторе, и на полу верхнего этажа его корпуса обнаружено падение двух деталей", — говорится в сообщении.В компании отметили, что деталь, упавшая в бассейн, небольшая, поэтому на сборки с ОЯТ этот инцидент не повлиял. Упоминаются также трещины на стекле на потолке в коридоре, ведущем к первому и второму корпусам, и о другом незначительном ущербе.Сейчас первый реактор АЭС "Онагава" готовят к демонтажу, а второй и третий остановлены на плановый технический осмотр. В бассейне на третьем реакторе хранятся 1386 сборок с отработавшим ядерным топливом.Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии накануне вечером. Очаг залегал на глубине 60 километров, эпицентр находился в Тихом океане у побережья префектуры Мияги. Подземные толчки ощущались в 23 из 47 префектур. Сообщается о девяти пострадавших.
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Землетрясение в Японии: толчки ощущались в Токио
Японское правительство создало кризисный штаб после землетрясения магнитудой 7,2, произошедшего в районе префектуры Мияги на северо-востоке страны. Подземные толчки были зафиксированы в 12.09 мск, очаг залегал на глубине 60 километров под водой. Толчки ощущались и в Токио.
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япония, в мире
ТОКИО, 21 мар — РИА Новости, Ксения Нака.
После сильного землетрясения на северо-востоке Японии
на АЭС "Онагава" выявили незначительные повреждения — на потолке появились трещины, в бассейн с отработавшим ядерным топливом упала деталь, сообщил оператор станции компания Tohoku Electric Power.
"Обнаружено падение детали от опоры для техосмотра в бассейн с ОЯТ на третьем реакторе, и на полу верхнего этажа его корпуса обнаружено падение двух деталей", — говорится в сообщении.
В компании отметили, что деталь, упавшая в бассейн, небольшая, поэтому на сборки с ОЯТ этот инцидент не повлиял. Упоминаются также трещины на стекле на потолке в коридоре, ведущем к первому и второму корпусам, и о другом незначительном ущербе.
Сейчас первый реактор АЭС "Онагава" готовят к демонтажу, а второй и третий остановлены на плановый технический осмотр. В бассейне на третьем реакторе хранятся 1386 сборок с отработавшим ядерным топливом.
Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на северо-востоке Японии накануне вечером. Очаг залегал на глубине 60 километров, эпицентр находился в Тихом океане
у побережья префектуры Мияги
. Подземные толчки ощущались в 23 из 47 префектур. Сообщается о девяти пострадавших.