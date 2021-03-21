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У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7
Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в воскресенье в акватории Тихого океана в 189 километрах от восточного побережья Камчатки, об этом сообщает... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T08:36
2021-03-21T08:36
россия
тихий океан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
обнинск
камчатский край
происшествия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в воскресенье в акватории Тихого океана в 189 километрах от восточного побережья Камчатки, об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинска."Подземный толчок произошёл на глубине 60 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на расстоянии 189 километров южнее посёлка Усть-Камчатска, Усть-Камчатского муниципального района. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Камчатскому краю.В ведомстве отметили, что жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов.
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россия, тихий океан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), обнинск, камчатский край, происшествия

У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,7

08:36 21.03.2021
 
© РИА Новости / Надежда ЕгороваБерег Камчатки
Берег Камчатки - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Надежда Егорова
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировано в воскресенье в акватории Тихого океана в 189 километрах от восточного побережья Камчатки, об этом сообщает региональное управление МЧС со ссылкой на службу срочных донесений города Обнинска.
"Подземный толчок произошёл на глубине 60 километров. Эпицентр землетрясения находился в акватории Тихого океана на расстоянии 189 километров южнее посёлка Усть-Камчатска, Усть-Камчатского муниципального района. В населённых пунктах сейсмособытие не ощущалось, угроза цунами не объявлялась", - сообщили в пресс-центре ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
В ведомстве отметили, что жители региона не обращались в оперативные службы муниципальных районов.
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РоссияТихий океанМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ОбнинскКамчатский крайПроисшествия
 
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