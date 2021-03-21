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В Киеве оценили ущерб, нанесенный зданию офиса Зеленского в ходе акции
В Киеве оценили ущерб, нанесенный зданию офиса Зеленского в ходе акции
Ущерб, нанесенный зданию офиса президента Украины в Киеве в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов, сообщила пресс-служба офиса. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T13:09
2021-03-21T13:39
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Ущерб, нанесенный зданию офиса президента Украины в Киеве в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов, сообщила пресс-служба офиса.Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, один участник задержан.Как пишет издание "Украинская правда", после субботней акции сторонников Стерненко, проход к зданию офиса президента перекрыли правоохранители. "В воскресенье утром к раскрашенному фасаду и разбитым дверям центрального входа в ОПУ журналистов не подпускают. Полицейские на Банковой проводят следственные действия", - сообщило издание.Первые два этажа здания были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века.Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около двух тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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владимир зеленский, киев, украина, в мире

В Киеве оценили ущерб, нанесенный зданию офиса Зеленского в ходе акции

13:09 21.03.2021 (обновлено: 13:39 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкВо время акции националистов у офиса президента Украины в Киеве
Во время акции националистов у офиса президента Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости
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КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Ущерб, нанесенный зданию офиса президента Украины в Киеве в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов, сообщила пресс-служба офиса.
Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, один участник задержан.
"По предварительным экспертным оценкам, повреждения здания офиса президента оцениваются примерно в два миллиона гривен (72 тысячи долларов - ред.). Накануне все этажи были наполнены дымом. Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими", - сообщила пресс-служба в Telegram.
Как пишет издание "Украинская правда", после субботней акции сторонников Стерненко, проход к зданию офиса президента перекрыли правоохранители. "В воскресенье утром к раскрашенному фасаду и разбитым дверям центрального входа в ОПУ журналистов не подпускают. Полицейские на Банковой проводят следственные действия", - сообщило издание.
Первые два этажа здания были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века.
Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около двух тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.
В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.
*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.
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