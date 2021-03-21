https://ria.ru/20210321/zelenskiy-1602195320.html

В Киеве оценили ущерб, нанесенный зданию офиса Зеленского в ходе акции

В Киеве оценили ущерб, нанесенный зданию офиса Зеленского в ходе акции

Ущерб, нанесенный зданию офиса президента Украины в Киеве в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов, сообщила пресс-служба офиса. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T13:09

2021-03-21T13:09

2021-03-21T13:39

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КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Ущерб, нанесенный зданию офиса президента Украины в Киеве в ходе акции в субботу, предварительно оценили в 72 тысячи долларов, сообщила пресс-служба офиса.Митинг в поддержку приговоренного к семи годам за похищение человека экс-главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко состоялся в субботу. В ходе акции протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента и облили краской здание. Полиция Киева квалифицировала как хулиганство события возле офиса президента Украины, один участник задержан.Как пишет издание "Украинская правда", после субботней акции сторонников Стерненко, проход к зданию офиса президента перекрыли правоохранители. "В воскресенье утром к раскрашенному фасаду и разбитым дверям центрального входа в ОПУ журналистов не подпускают. Полицейские на Банковой проводят следственные действия", - сообщило издание.Первые два этажа здания были построены в конце XIX века, другие достроены в начале ХХ века.Приморский районный суд Одессы ранее признал Стерненко виновным в похищении человека и разбое и приговорил к семи годам лишения свободы с конфискацией половины имущества. В этот же день возле офиса президента Украины прошла акция в поддержку осужденного, в ходе которой произошли столкновения с полицией. В акции приняли участие около двух тысяч человек, более 20 протестующих были задержаны.В 2015 году в Одесской области похитили депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича, его избивали, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился к правоохранителям и заявил, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук. Правоохранители их задержали и арестовали, но позже выпустили из-под стражи.*В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210318/zelenskiy-1601700555.html

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владимир зеленский, киев, украина, в мире