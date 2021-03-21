https://ria.ru/20210321/zapret-1602169178.html

МИД Украины не стал признавать указ о запрете владения землей в Крыму

МИД Украины не стал признавать указ о запрете владения землей в Крыму

Киев считает "юридически ничтожным" указ президента России Владимира Путина о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму. Об этом в беседе с РБК-Украина... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T04:44

2021-03-21T04:44

2021-03-21T04:44

олег николенко

жилье

мид украины

владимир путин

республика крым

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общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Киев считает "юридически ничтожным" указ президента России Владимира Путина о запрете для иностранцев владеть землей в Крыму. Об этом в беседе с РБК-Украина заявил пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко.По словам представителя внешнеполитического ведомства, Киев намерен восстанавливать права "законных собственников" на земли после "возвращения" территории полуострова.Собеседник агентства также пояснил, что в МИД Украины уверены, что указ российского лидера не приведет ни к каким последствиям в правовом поле для Киева.Запрет на владение землей иностранцамиНакануне Путин подписал указ, вводящий запрет для граждан иностранных государств владеть землей на большей части Крыма. Ограничение затрагивает 19 из 25 муниципальных образований Республики Крым и 12 муниципальных образований Севастополя.Руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов в беседе с РИА Новости объяснил, что подобные решения принимаются во многих странах как стандартная практика."Поэтому смею заверить, что оснований для паники нет", — подчеркнул собеседник агентства.Он добавил, что теперь физическим и юридическим лицам из других стран не получится приобрести участки на числящихся в указе территориях.Однако подобной собственности все же придется столкнуться с ограничениями: у иностранцев не будет права наследовать участки или получать их при разделе супружеской собственности.

https://ria.ru/20210320/krym-1602106139.html

https://ria.ru/20210320/rossiya-1602030545.html

https://ria.ru/20210313/krym-1601014586.html

республика крым

севастополь

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олег николенко, жилье, мид украины, владимир путин, республика крым, севастополь, общество, в мире