Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/yakutsk-1602176591.html
В Якутске руководителя школьного кружка заподозрили в растлении учениц
В Якутске руководителя школьного кружка заподозрили в растлении учениц
Следователи в Якутске арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц, сообщает РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T09:01
2021-03-21T19:06
россия
республика саха (якутия)
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
ЯКУТСК, 21 мар — РИА Новости. Следователи в Якутске арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Якутии."Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК России ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). &lt;...&gt; Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила, что руководитель кружка совершил в отношении ее десятилетней внучки насильственные действия сексуального характера. Позднее следователи установили, что подозреваемый совершил в развратные действия в отношении девочки 13 лет.В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествий, специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодежи оказывают девочкам психологическую помощь.Позже стало известно, что прокуратура Якутии начала проверку после ареста руководителя школьного кружка по обвинению в растлении школьниц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики."Прокуратура республики организовала проверку по факту совершения руководителем кружка одной из школ города Якутска насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней обучающейся. В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — говорится в релизе.Как сообщил РИА Новости источник в парламенте Якутии, фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики II созыва.
https://ria.ru/20200908/udmurtiya-1576907871.html
https://ria.ru/20210304/svyaschennik-1599864746.html
россия
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_990442db049060440237a39a1b97e365.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, республика саха (якутия), криминал, следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия

В Якутске руководителя школьного кружка заподозрили в растлении учениц

09:01 21.03.2021 (обновлено: 19:06 21.03.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 21 мар — РИА Новости. Следователи в Якутске арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Якутии.
"Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК России ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). <...> Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября 2020, 08:12
В Удмуртии педагога осудили на 21 год лишения свободы за растление детей
Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила, что руководитель кружка совершил в отношении ее десятилетней внучки насильственные действия сексуального характера. Позднее следователи установили, что подозреваемый совершил в развратные действия в отношении девочки 13 лет.
В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествий, специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодежи оказывают девочкам психологическую помощь.
Позже стало известно, что прокуратура Якутии начала проверку после ареста руководителя школьного кружка по обвинению в растлении школьниц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
"Прокуратура республики организовала проверку по факту совершения руководителем кружка одной из школ города Якутска насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней обучающейся. В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — говорится в релизе.
Как сообщил РИА Новости источник в парламенте Якутии, фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики II созыва.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 04.03.2021
4 марта, 10:00
В ЕАО будут судить священника по делу о растлении, сообщил источник
 
РоссияРеспублика Саха (Якутия)КриминалСледственный комитет России (СК РФ)ЯкутскПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния