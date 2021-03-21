https://ria.ru/20210321/yakutsk-1602176591.html
В Якутске руководителя школьного кружка заподозрили в растлении учениц
В Якутске руководителя школьного кружка заподозрили в растлении учениц
Следователи в Якутске арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц, сообщает РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T09:01
2021-03-21T09:01
2021-03-21T19:06
россия
республика саха (якутия)
криминал
следственный комитет россии (ск рф)
якутск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:270:3067:1995_1920x0_80_0_0_3c91455ed85bfad69e715673001bb621.jpg
ЯКУТСК, 21 мар — РИА Новости. Следователи в Якутске арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Якутии."Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований Республики Саха (Якутия)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК России ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). <...> Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила, что руководитель кружка совершил в отношении ее десятилетней внучки насильственные действия сексуального характера. Позднее следователи установили, что подозреваемый совершил в развратные действия в отношении девочки 13 лет.В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествий, специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодежи оказывают девочкам психологическую помощь.Позже стало известно, что прокуратура Якутии начала проверку после ареста руководителя школьного кружка по обвинению в растлении школьниц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики."Прокуратура республики организовала проверку по факту совершения руководителем кружка одной из школ города Якутска насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней обучающейся. В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — говорится в релизе.Как сообщил РИА Новости источник в парламенте Якутии, фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики II созыва.
https://ria.ru/20200908/udmurtiya-1576907871.html
https://ria.ru/20210304/svyaschennik-1599864746.html
россия
республика саха (якутия)
якутск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_203:0:2932:2047_1920x0_80_0_0_990442db049060440237a39a1b97e365.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), криминал, следственный комитет россии (ск рф), якутск, происшествия
ЯКУТСК, 21 мар — РИА Новости.
Следователи в Якутске
арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц, сообщает пресс-служба следственного управления СК
России по Якутии.
"Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований Республики Саха
(Якутия)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК России ("Развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК ("Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста"). <...> Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила, что руководитель кружка совершил в отношении ее десятилетней внучки насильственные действия сексуального характера. Позднее следователи установили, что подозреваемый совершил в развратные действия в отношении девочки 13 лет.
В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествий, специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодежи оказывают девочкам психологическую помощь.
Позже стало известно, что прокуратура Якутии начала проверку после ареста руководителя школьного кружка по обвинению в растлении школьниц. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.
"Прокуратура республики организовала проверку по факту совершения руководителем кружка одной из школ города Якутска насильственных действий сексуального характера в отношении малолетней обучающейся. В ходе проверки будет дана оценка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления", — говорится в релизе.
Как сообщил РИА Новости источник в парламенте Якутии, фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики II созыва.