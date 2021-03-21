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"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предположил, что украинская власть во главе с президентом Владимиром... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T04:35
2021-03-21T04:36
оппозиционная платформа - за жизнь
вадим рабинович
верховная рада украины
владимир зеленский
киев
украина
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предположил, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским добивается начала кровопролития на территории страны. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.Парламентарий подчеркнул, что оппозиция не поддастся на провокации официального Киева и не станет "выводить людей на улицы", чтобы избежать жертв.По его мнению, руководство Украины "может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления". В качестве примера депутат привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране.При этом Рабинович не исключает, что "народ сам выйдет на улицу", и пожелал украинцам спокойствия.
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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире

"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину

04:35 21.03.2021 (обновлено: 04:36 21.03.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
Монумент Родина-мать в Киеве - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предположил, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским добивается начала кровопролития на территории страны. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.
Парламентарий подчеркнул, что оппозиция не поддастся на провокации официального Киева и не станет "выводить людей на улицы", чтобы избежать жертв.

"Главный их план (власти. Прим. — ред.) был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет!" — заявил Рабинович.

По его мнению, руководство Украины "может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления". В качестве примера депутат привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране.

"Эта власть убила последнее доверие, которое у нас было. Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой. <…> Сегодня нужно думать о выживании государства", — считает парламентарий.

При этом Рабинович не исключает, что "народ сам выйдет на улицу", и пожелал украинцам спокойствия.
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Оппозиционная платформа - За жизньВадим РабиновичВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
 
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