https://ria.ru/20210321/voyna-1602168964.html

"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину

"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предположил, что украинская власть во главе с президентом Владимиром... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T04:35

2021-03-21T04:35

2021-03-21T04:36

оппозиционная платформа - за жизнь

вадим рабинович

верховная рада украины

владимир зеленский

киев

украина

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предположил, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским добивается начала кровопролития на территории страны. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.Парламентарий подчеркнул, что оппозиция не поддастся на провокации официального Киева и не станет "выводить людей на улицы", чтобы избежать жертв.По его мнению, руководство Украины "может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления". В качестве примера депутат привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране.При этом Рабинович не исключает, что "народ сам выйдет на улицу", и пожелал украинцам спокойствия.

https://ria.ru/20210306/ukraina-1600168942.html

киев

украина

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оппозиционная платформа - за жизнь, вадим рабинович, верховная рада украины, владимир зеленский, киев, украина, в мире