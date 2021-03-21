"Большая беда": депутат Рады раскрыл планы Зеленского на Украину
04:35 21.03.2021 (обновлено: 04:36 21.03.2021)
© AP Photo / Efrem LukatskyМонумент Родина-мать в Киеве
© AP Photo / Efrem Lukatsky
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович предположил, что украинская власть во главе с президентом Владимиром Зеленским добивается начала кровопролития на территории страны. Его выступление опубликовано на официальном сайте партии.
Парламентарий подчеркнул, что оппозиция не поддастся на провокации официального Киева и не станет "выводить людей на улицы", чтобы избежать жертв.
"Главный их план (власти. Прим. — ред.) был в том, чтобы мы вывели людей, они бросили бы на них вооруженные банды националистов, пролилась кровь и на этой крови они установили бы диктатуру. Этого не будет!" — заявил Рабинович.
По его мнению, руководство Украины "может развязать войну, чтобы покрыть свои преступления". В качестве примера депутат привел усиление цензуры и разрастание коррупции в стране.
"Эта власть убила последнее доверие, которое у нас было. Мы, конечно, в большой беде. Нам надо прийти в себя, понять, что мы сейчас находимся прямо перед катастрофой. <…> Сегодня нужно думать о выживании государства", — считает парламентарий.
При этом Рабинович не исключает, что "народ сам выйдет на улицу", и пожелал украинцам спокойствия.