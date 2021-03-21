https://ria.ru/20210321/venesuela-1602170596.html

Министр нефти Венесуэлы сообщил о теракте на газовом заводе PDVSA

Министр нефти Венесуэлы сообщил о теракте на газовом заводе PDVSA

Инфраструктура газового завода "Эль-Техидо" на севере Венесуэлы вышла из строя из-за теракта, сообщил министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T06:49

2021-03-21T06:49

2021-03-21T07:19

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pdvsa

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МЕХИКО, 21 мар — РИА Новости. Инфраструктура газового завода "Эль-Техидо" на севере Венесуэлы вышла из строя из-за теракта, сообщил министр нефти и вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Аиссами.По словам чиновника, террористическое нападение произошло в пятницу вечером в городе Эль-Техеро в штате Монагас. Там расположен операционный центр "Эль-Техидо", служащий газозаправочным заводом. Информации о жертвах и пострадавших пока нет.Эль-Аиссами отметил, что для немедленного восстановления атакованной инфраструктуры задействовали чрезвычайные протоколы. На месте работают ремонтные бригады.Ситуацию в стране президент Николас Мадуро назвал непрекращающимся заговором против жизней граждан и стратегических производств: энергоснабжения, нефтедобычи и переработки, а также государственных услуг. В конце октября НПЗ "Амуай", входящий в состав комплекса "Парагуана", атаковали, предположительно, ракетой, запущенной с дрона или катера. По информации Каракаса, объектами частых диверсий становятся также электрические сети и водопровод, обслуживающие нефтезаводы.

https://ria.ru/20210309/sanktsii-1600389813.html

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николас мадуро, pdvsa, венесуэла, каракас, в мире