https://ria.ru/20210321/vaktsiny-1602200123.html
Путин проведет совещание по наращиванию производства вакцин
Путин проведет совещание по наращиванию производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам наращивания производства вакцин, сообщил телеканал Россия 1. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T13:58
2021-03-21T13:58
2021-03-21T14:12
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601836316_0:0:3023:1700_1920x0_80_0_0_c56159ac8179a98f3143b4d2a16b8f13.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам наращивания производства вакцин, сообщил телеканал Россия 1.По данным телеканала, также на следующей неделе не исключена встреча главы государства с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.Также в эфире телеканала была озвучена информация о том, что на следующей неделе ожидается заседание наблюдательного совета проекта "Россия - страна возможностей".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601836316_284:0:3013:2047_1920x0_80_0_0_3dae9213693562e6ae9e30836dd1a437.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин