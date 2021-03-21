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Путин проведет совещание по наращиванию производства вакцин
Путин проведет совещание по наращиванию производства вакцин
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам наращивания производства вакцин, сообщил телеканал Россия 1. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T13:58
2021-03-21T14:12
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россия
здоровье - общество
владимир путин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам наращивания производства вакцин, сообщил телеканал Россия 1.По данным телеканала, также на следующей неделе не исключена встреча главы государства с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.Также в эфире телеканала была озвучена информация о том, что на следующей неделе ожидается заседание наблюдательного совета проекта "Россия - страна возможностей".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, владимир путин

Путин проведет совещание по наращиванию производства вакцин

13:58 21.03.2021 (обновлено: 14:12 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание по вопросам социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведёт совещание по вопросам наращивания производства вакцин, сообщил телеканал Россия 1.
По данным телеканала, также на следующей неделе не исключена встреча главы государства с лауреатами президентской премии для молодых деятелей культуры и премии в области литературы и искусства для детей.
Также в эфире телеканала была озвучена информация о том, что на следующей неделе ожидается заседание наблюдательного совета проекта "Россия - страна возможностей".
 
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