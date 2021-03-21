https://ria.ru/20210321/utechka-1602208440.html

Последствия утечки на нефтепроводе под Саратовом устранят до конца дня

Последствия утечки на нефтепроводе под Саратовом устранят до конца дня

Устранение последствий утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Саратовской области планируется завершить в воскресенье до конца дня, сообщили... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T15:41

2021-03-21T15:41

2021-03-21T15:41

саратовская область

происшествия

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САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Устранение последствий утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Саратовской области планируется завершить в воскресенье до конца дня, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее в главке МЧС сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти. В прокуратуре области сообщили РИА Новости, что перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе.

https://ria.ru/20210320/utechka-1602162322.html

саратовская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

саратовская область, происшествия