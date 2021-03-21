Последствия утечки на нефтепроводе под Саратовом устранят до конца дня
© Фото : ГУ МЧС по Саратовской области Утечка нефтепродуктов из нефтепровода в Пугачевском районе Саратовской области
САРАТОВ, 21 мар - РИА Новости. Устранение последствий утечки нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк в Саратовской области планируется завершить в воскресенье до конца дня, сообщили журналистам в пресс-службе регионального главка МЧС.
"Сегодня продолжают собирать загрязненный грунт. Планируется до конца дня завершить работы", - сказали в пресс-службе.
Ранее в главке МЧС сообщали, что утечка из нефтепровода "Транснефть-Приволга" произошла в субботу в Пугачевском районе Саратовской области на площади 700 квадратных метров, происшествие не представляет угрозы населенным пунктам, возможности загрязнения водоемов нет. В компании уточнили, что утечка нефти на трубопроводе Куйбышев - Тихорецк локализована, сам нефтепровод работает штатно, а ситуация не опасна для окружающей среды. В правительстве региона заявили, что создадут специальную комиссию для оценки ущерба от утечки нефти. В прокуратуре области сообщили РИА Новости, что перепад давления в системе рассматривается в качестве основной версии причины утечки нефти на трубопроводе.
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