https://ria.ru/20210321/ubiystvo-1602189375.html

В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати

В США обвиняемый в одном убийстве мужчина признался еще в пятнадцати

Американец, обвиняемый в убийстве одного человека, признался в шестнадцати убийствах, сообщает местный телеканал KRQE. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:39

2021-03-21T11:39

2021-03-21T11:39

сент-луис

альбукерке

миссури

сша

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Американец, обвиняемый в убийстве одного человека, признался в шестнадцати убийствах, сообщает местный телеканал KRQE.По его данным, обвиняемый, 47-летний Шон Ланнон был задержан ранее в марте в городе Сент-Луис в штате Миссури за рулем автомобиля, украденного у своей жертвы. Ланнона обвиняют в избиении до смерти человека в штате Нью-Джерси, а также подозревают в убийстве четырех человек, тела которых были обнаружены в автомобиле в гараже международного аэропорта Альбукерке (штат Нью-Мексико).Во время допроса Ланнон признался не только во всех указанных пяти преступлениях, но и в убийстве еще одиннадцати человек в штате Нью-Мексико, которых он охарактеризовал как наркоторговцев.Телеканал отмечает, что, согласно судебным документам, Ланнон является бывшим мужем одной из жертв - Дженнифер Ланнон, тело которой было найдено в автомобиле в аэропорту Альбукерке. Пока мужчине предъявлено обвинение в убийстве только одного человека в штате Нью-Джерси, полиция изучает заявления Ланнона.

https://ria.ru/20201219/manyak-1589775444.html

сент-луис

альбукерке

миссури

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сент-луис, альбукерке, миссури, сша, в мире