https://ria.ru/20210321/turtsiya-1602231081.html

В Турции объяснили выход из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

В Турции объяснили выход из Стамбульской конвенции по защите прав женщин

Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин связано с тем, что этот документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T21:11

2021-03-21T21:11

2021-03-21T23:03

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АНКАРА, 21 мар – РИА Новости. Решение Турции выйти из Стамбульской конвенции по защите прав женщин связано с тем, что этот документ используется для приравнивания гомосексуализма к норме, говорится в заявлении управления по связям с общественностью президента Турции.Турция в субботу заявила о выходе из Стамбульской конвенции по защите женщин, соответствующий указ президента Тайипа Эрдогана был опубликован в официальном издании Rеsmi Gazete. Это вызвало негативную реакцию в США и ЕС, призвавших Турцию пересмотреть свое решение.Подчеркивается, что Турция - не единственная страна, которая серьезно обеспокоена Стамбульской конвенцией. "Шесть членов ЕС (Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва и Словакия) не ратифицировали Стамбульскую конвенцию. Польша предприняла шаги по выходу из конвенции, сославшись на попытку ЛГБТ-сообщества навязать свои представления о гендере всему обществу", - отмечается в заявлении.Решение о выходе из Стамбульской конвенции никоим образом не означает, что Турция ставит под угрозу защиту женщин, страна не откажется от борьбы с насилием в семье, заявила администрации президента Турции.Отмечается, что выход из Стамбульской конвенции не окажет никакого влияния на осуществление "строгих, эффективных и реальных мер" по защите прав женщин. "Турция предпримет дополнительные шаги для повышения эффективности существующих мер против насилия в семье и в отношении женщин в рамках плана действий в области прав человека, который был обнародован в этом месяце", - заявила администрации президента республики.Стамбульская конвенция Совета Европы о предупреждении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье была принята всеми странами-членами Совета Европы 11 мая 2011 года, она стала первым европейским соглашением, направленным на борьбу с насилием над женщинами и домашним насилием.Турция стала первой страной, ратифицировавшей конвенцию, за ней последовали еще 33 страны.Конвенция часто называется спорным документом, в частности, из-за размытого, по мнению критиков, понятия "гендер".

https://ria.ru/20201217/amerika-1589563337.html

https://ria.ru/20201124/evropa-1585953642.html

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лгбт-сообщество, совет европы, латвия, чехия, турция, сша, в мире