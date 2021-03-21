https://ria.ru/20210321/suleymani-1602219438.html

AP: в Иране обсуждали возможность ответной атаки после убийства Сулеймани

AP: в Иране обсуждали возможность ответной атаки после убийства Сулеймани

Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обсуждали возможность организации атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне в качестве... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T18:25

2021-03-21T18:25

2021-03-21T18:25

гибель иранского генерала касема сулеймани

касем сулеймани

дональд трамп

министерство обороны сша

багдад (город)

иран

аден

сша

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обсуждали возможность организации атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в прошлом году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в разведывательных органах США.Собеседники агентства утверждают, что данные, перехваченные Агентством национальной безопасности США в январе, показывают, что представители подразделения "Аль-Кудс" обсуждали нападение на базу "в стиле атаки на (американский корабль – ред.) USS Cole". В 2000 году этот корабль взорвали в порту Адена боевики, 17 американцев погибли.Кроме того, перехваченные данные, как сообщают источники, "раскрыли угрозы убийства" заместителя начальника штаба армии США Джозефа Марина, резиденция которого находится в Форт Макнейр, а также планы по проникновению на базу и наблюдению. Как отмечает агентство, перехваченный разговор касался главным образом военных вариантов ответа Ирана на убийство Сулеймани. По словам источников, военные начальники в Иране не удовлетворены тем, как Тегеран ответил на эту операцию США, в особенности, результатами ракетных ударов по базе в Ираке.США провели в Багдаде 3 января прошлого года операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально тогда президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.

https://ria.ru/20201201/provokatsiya-1587040836.html

багдад (город)

иран

аден

сша

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гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, дональд трамп, министерство обороны сша, багдад (город), иран, аден, сша, в мире