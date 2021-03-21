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https://ria.ru/20210321/suleymani-1602219438.html
AP: в Иране обсуждали возможность ответной атаки после убийства Сулеймани
AP: в Иране обсуждали возможность ответной атаки после убийства Сулеймани
Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обсуждали возможность организации атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне в качестве... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T18:25
2021-03-21T18:25
гибель иранского генерала касема сулеймани
касем сулеймани
дональд трамп
министерство обороны сша
багдад (город)
иран
аден
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обсуждали возможность организации атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в прошлом году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в разведывательных органах США.Собеседники агентства утверждают, что данные, перехваченные Агентством национальной безопасности США в январе, показывают, что представители подразделения "Аль-Кудс" обсуждали нападение на базу "в стиле атаки на (американский корабль – ред.) USS Cole". В 2000 году этот корабль взорвали в порту Адена боевики, 17 американцев погибли.Кроме того, перехваченные данные, как сообщают источники, "раскрыли угрозы убийства" заместителя начальника штаба армии США Джозефа Марина, резиденция которого находится в Форт Макнейр, а также планы по проникновению на базу и наблюдению. Как отмечает агентство, перехваченный разговор касался главным образом военных вариантов ответа Ирана на убийство Сулеймани. По словам источников, военные начальники в Иране не удовлетворены тем, как Тегеран ответил на эту операцию США, в особенности, результатами ракетных ударов по базе в Ираке.США провели в Багдаде 3 января прошлого года операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально тогда президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
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гибель иранского генерала касема сулеймани, касем сулеймани, дональд трамп, министерство обороны сша, багдад (город), иран, аден, сша, в мире

AP: в Иране обсуждали возможность ответной атаки после убийства Сулеймани

18:25 21.03.2021
 
© РИА Новости / Антон Быстров Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020
Прощание с Касемом Сулеймани в Тегеране. 6 января 2020 - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Антон Быстров
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обсуждали возможность организации атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в прошлом году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в разведывательных органах США.
Собеседники агентства утверждают, что данные, перехваченные Агентством национальной безопасности США в январе, показывают, что представители подразделения "Аль-Кудс" обсуждали нападение на базу "в стиле атаки на (американский корабль – ред.) USS Cole". В 2000 году этот корабль взорвали в порту Адена боевики, 17 американцев погибли.
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Кроме того, перехваченные данные, как сообщают источники, "раскрыли угрозы убийства" заместителя начальника штаба армии США Джозефа Марина, резиденция которого находится в Форт Макнейр, а также планы по проникновению на базу и наблюдению. Как отмечает агентство, перехваченный разговор касался главным образом военных вариантов ответа Ирана на убийство Сулеймани. По словам источников, военные начальники в Иране не удовлетворены тем, как Тегеран ответил на эту операцию США, в особенности, результатами ракетных ударов по базе в Ираке.
США провели в Багдаде 3 января прошлого года операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально тогда президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.
 
Гибель иранского генерала Касема СулейманиКасем СулейманиДональд ТрампМинистерство обороны СШАБагдад (город)ИранАденСШАВ мире
 
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