AP: в Иране обсуждали возможность ответной атаки после убийства Сулеймани
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана обсуждали возможность организации атаки на военную базу Форт Макнейр в Вашингтоне в качестве ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани в прошлом году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники в разведывательных органах США.
Собеседники агентства утверждают, что данные, перехваченные Агентством национальной безопасности США в январе, показывают, что представители подразделения "Аль-Кудс" обсуждали нападение на базу "в стиле атаки на (американский корабль – ред.) USS Cole". В 2000 году этот корабль взорвали в порту Адена боевики, 17 американцев погибли.
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Кроме того, перехваченные данные, как сообщают источники, "раскрыли угрозы убийства" заместителя начальника штаба армии США Джозефа Марина, резиденция которого находится в Форт Макнейр, а также планы по проникновению на базу и наблюдению. Как отмечает агентство, перехваченный разговор касался главным образом военных вариантов ответа Ирана на убийство Сулеймани. По словам источников, военные начальники в Иране не удовлетворены тем, как Тегеран ответил на эту операцию США, в особенности, результатами ракетных ударов по базе в Ираке.
США провели в Багдаде 3 января прошлого года операцию по ликвидации Сулеймани. В ответ Иран нанес ракетные удары по иракской базе, где расквартированы американские военнослужащие. Первоначально тогда президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона заявили, что пострадавших при обстреле не было. Затем военные вынуждены были признать, что пострадавшие есть. При этом их число постоянно увеличивалось.