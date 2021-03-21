https://ria.ru/20210321/ssory-1602225255.html

Врач назвала биологическую причину разрыва отношений

Врач назвала биологическую причину разрыва отношений

Эндокринолог Ольга Деревянко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала частые ссоры в семье возможным признаком нарушения работы эндокринной системы. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T19:52

2021-03-21T19:52

2021-03-21T22:17

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эндокринолог Ольга Деревянко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала частые ссоры в семье возможным признаком нарушения работы эндокринной системы."Психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье", — рассказала она.Медик отметила, что такие проблемы решаются медикаментозно. Также она призвала помнить, что эмоциональный фон человека часто напрямую зависит от гормонов.

https://ria.ru/20210217/razvody-1597876860.html

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2021

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