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Врач назвала биологическую причину разрыва отношений
Врач назвала биологическую причину разрыва отношений
Эндокринолог Ольга Деревянко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала частые ссоры в семье возможным признаком нарушения работы эндокринной системы. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T19:52
2021-03-21T22:17
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эндокринолог Ольга Деревянко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала частые ссоры в семье возможным признаком нарушения работы эндокринной системы."Психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье", — рассказала она.Медик отметила, что такие проблемы решаются медикаментозно. Также она призвала помнить, что эмоциональный фон человека часто напрямую зависит от гормонов.
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россия, врачи, здоровье, здоровье - общество, семья, общество

Врач назвала биологическую причину разрыва отношений

19:52 21.03.2021 (обновлено: 22:17 21.03.2021)
 
© Depositphotos / IuriiSokolovМолодая пара в ссоре
Молодая пара в ссоре - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Depositphotos / IuriiSokolov
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Эндокринолог Ольга Деревянко в беседе с радиостанцией "Говорит Москва" назвала частые ссоры в семье возможным признаком нарушения работы эндокринной системы.
"Психологи присылают пары, которые уже на грани разрыва, к эндокринологу. Выясняется, что там тиреотоксикоз, мы тиреотоксикоз компенсируем и восстанавливаем мир в семье", — рассказала она.
Медик отметила, что такие проблемы решаются медикаментозно.
Также она призвала помнить, что эмоциональный фон человека часто напрямую зависит от гормонов.
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