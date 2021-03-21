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США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана
Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана вопреки сообщениям СМИ, сообщил министр обороны США Ллойд... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T02:24
2021-03-21T02:24
ллойд остин
министерство обороны сша
джо байден
афганистан
нью-дели
доха
талибан
сша
в мире
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана вопреки сообщениям СМИ, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.Ранее телеканал NBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Байден изучает различные варианты графика вывода американских войск из Афганистана. По словам источников, Пентагон предложил Байдену несколько вариантов: вывести войска к 1 мая, оставить их на неопределенный срок или же на ограниченный период, который может продлиться еще шесть месяцев после согласованного срока – до ноября. В недавнем интервью телекомпании АВС Байден заявил, что США все еще могут вывести войска из Афганистана к 1 мая, но решение на этот счет пока окончательно не принято.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.США и "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли США в нарушении соглашения.
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ллойд остин, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, нью-дели, доха, талибан, сша, в мире

США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана

02:24 21.03.2021
 
© AP Photo / Rahmat Gul, FileАмериканские солдаты в провинции Логар, Афганистан.
Американские солдаты в провинции Логар, Афганистан. - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© AP Photo / Rahmat Gul, File
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана вопреки сообщениям СМИ, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.
Ранее телеканал NBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Байден изучает различные варианты графика вывода американских войск из Афганистана. По словам источников, Пентагон предложил Байдену несколько вариантов: вывести войска к 1 мая, оставить их на неопределенный срок или же на ограниченный период, который может продлиться еще шесть месяцев после согласованного срока – до ноября. В недавнем интервью телекомпании АВС Байден заявил, что США все еще могут вывести войска из Афганистана к 1 мая, но решение на этот счет пока окончательно не принято.
"Мне известно о существующих спекуляциях, что президент принял решение оставить там войска до ноября. Насколько мне - довольно серьезно задействованному в этих обсуждениях человеку - известно, президент не принял решения и не делал никаких заявлений о том, когда он решит вывести войска... Никакого решения пока не было принято. Никакого решения о продолжительности пребывания или численности войск на данный момент не принято", - заявил Остин, как следует из стенограммы его выступления, размещенного на сайте ведомства.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.
США и "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли США в нарушении соглашения.
Американские военные на юго-востоке Афганистана - РИА Новости, 1920, 07.03.2021
7 марта, 16:29
Возможны варианты. США высказались о выводе войск из Афганистана
 
Ллойд ОстинМинистерство обороны СШАДжо БайденАфганистанНью-ДелиДохаТалибанСШАВ мире
 
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