https://ria.ru/20210321/ssha-1602167818.html

США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана

США пока не приняли решения о сроках вывода войск из Афганистана

Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана вопреки сообщениям СМИ, сообщил министр обороны США Ллойд... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T02:24

2021-03-21T02:24

2021-03-21T02:24

ллойд остин

министерство обороны сша

джо байден

афганистан

нью-дели

доха

талибан

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/11/1597896311_0:291:3123:2048_1920x0_80_0_0_643ac02e09a335a20d8c0a94623a433e.jpg

МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Президент США Джо Байден пока не принял окончательного решения о сроках вывода войск из Афганистана вопреки сообщениям СМИ, сообщил министр обороны США Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Нью-Дели.Ранее телеканал NBC со ссылкой на информированные источники сообщил, что Байден изучает различные варианты графика вывода американских войск из Афганистана. По словам источников, Пентагон предложил Байдену несколько вариантов: вывести войска к 1 мая, оставить их на неопределенный срок или же на ограниченный период, который может продлиться еще шесть месяцев после согласованного срока – до ноября. В недавнем интервью телекомпании АВС Байден заявил, что США все еще могут вывести войска из Афганистана к 1 мая, но решение на этот счет пока окончательно не принято.В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом. В столице Катара Дохе 12 сентября 2020 года между афганским правительством и "Талибаном" стартовали мирные переговоры.США и "Талибан" подписали в Дохе первое более чем за 18 лет войны соглашение о мире. Оно предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана за 14 месяцев и начало межафганского диалога после обмена пленными. С момента подписания соглашения талибы неоднократно обвиняли США в нарушении соглашения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210307/ssha-1600284710.html

афганистан

нью-дели

доха

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ллойд остин, министерство обороны сша, джо байден, афганистан, нью-дели, доха, талибан, сша, в мире