https://ria.ru/20210321/son-1602179706.html

Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна

Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна

Врач-невролог Евгений Соков рассказал в интервью "Аргументам и фактам", какая поза для сна наиболее полезна. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T09:47

2021-03-21T09:47

2021-03-21T15:02

роман бузунов

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач-невролог Евгений Соков рассказал в интервью "Аргументам и фактам", какая поза для сна наиболее полезна. Врач рекомендовал ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.Кроме того, Соков призвал избегать сна на животе, так как в таком положении человек поворачивает голову набок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее.Медик также рекомендовал меньше спать на спине. Соков отметил, что сон на слишком мягкой, тонкой либо очень высокой подушке или без нее также вреден. Во всех случаях происходит давление на сосуды, что ухудшает отток крови от головы."Плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости", — рассказал эксперт.Врач заключил, что сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с 10 вечера до 6 утра.

https://radiosputnik.ria.ru/20210319/son-1601932961.html

https://ria.ru/20210314/son-1601125706.html

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роман бузунов, общество