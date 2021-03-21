https://ria.ru/20210321/son-1602179706.html
Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна
Невролог назвал самую полезную для здоровья позу для сна
Врач-невролог Евгений Соков рассказал в интервью "Аргументам и фактам", какая поза для сна наиболее полезна. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T09:47
2021-03-21T09:47
2021-03-21T15:02
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач-невролог Евгений Соков рассказал в интервью "Аргументам и фактам", какая поза для сна наиболее полезна. Врач рекомендовал ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.Кроме того, Соков призвал избегать сна на животе, так как в таком положении человек поворачивает голову набок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее.Медик также рекомендовал меньше спать на спине. Соков отметил, что сон на слишком мягкой, тонкой либо очень высокой подушке или без нее также вреден. Во всех случаях происходит давление на сосуды, что ухудшает отток крови от головы."Плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости", — рассказал эксперт.Врач заключил, что сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с 10 вечера до 6 утра.
https://radiosputnik.ria.ru/20210319/son-1601932961.html
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роман бузунов, общество
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Врач-невролог Евгений Соков рассказал в интервью "Аргументам и фактам"
, какая поза для сна наиболее полезна.
Врач рекомендовал ложиться на правый бок и немного сгибать ноги и руки. По его словам, в таком положении сердце не будет испытывать нагрузку от сдавливания средостением и легкими.
Кроме того, Соков призвал избегать сна на животе, так как в таком положении человек поворачивает голову набок, что приводит к скручиванию артерий и вен на шее.
Медик также рекомендовал меньше спать на спине.
"Когда человек находится с выпрямленными руками и ногами, то это не совсем физиологично. Во время сна на спине расслабленный язык может смещаться к задней стенке глотки и серьезно затруднять дыхание", — подчеркнул он.
Соков отметил, что сон на слишком мягкой, тонкой либо очень высокой подушке или без нее также вреден. Во всех случаях происходит давление на сосуды, что ухудшает отток крови от головы.
"Плотность и высота подушки должны быть такими, чтобы позволять шейному, поясничному, грудному отделу позвоночника и голове находиться в одной плоскости", — рассказал эксперт.
Врач заключил, что сон должен длиться не менее семи часов независимо от того, будние это или выходные дни. Идеальным временем для сна, по мнению специалиста, является интервал с 10 вечера до 6 утра.