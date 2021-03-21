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Премьер Словакии назвал условие ухода в отставку
Премьер Словакии назвал условие ухода в отставку
Премьер-министр Словакии Игорь Матович провел специальный брифинг, на котором озвучил условие своей отставки. РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-21T23:04
2021-03-22T00:31
игорь матович
вакцина "спутник v"
словакия
в мире
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ПРАГА, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Игорь Матович провел специальный брифинг, на котором озвучил условие своей отставки.По его словам, это произойдет при одновременном уходе со своих постов вице-премьера и министра экономики Рихарда Сулика, министра юстиции Марии Коликовой, главы парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и вице-спикера парламента Юрая Шелиги.Матович напомнил, что ранее он вместе с министром здравоохранения объявил о достижении договоренности с Москвой по поставкам вакцины "Спутник V" на фоне крайне острой эпидемиологической ситуации в стране.Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России, инициатором поставки был Матович. Это вызвало резкую реакцию со стороны Рихарда Сулика и Вероники Ремишовой — лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию.Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда правые выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование "Спутника V".В минувший вторник Чапутова встретилась с главой правительства, на которой он, по ее словам, не смог озвучить своих планов по преодолению кризиса. Президент потребовала от премьера и его коллег "прекратить агонию", которая развернулась на фоне критической ситуации в стране с COVID-19.Правящая коалиция в Словакии сложилась по итогам парламентских выборов, которые прошли ровно год назад, 21 марта 2020 года. В нее вошли четыре партии — "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), "Мы — семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей". Лидера ОЛНЛ Матовича назначили премьером, а вице-премьерами стали лидер СиС Сулик и Ремишова из партии "За людей".В пятимиллионной Словакии число новых больных коронавирусом и умерших от него является одним из самых больших в мире в пересчете на миллион жителей. В последние недели ежедневно в среднем умирают около 100 человек. Больницы в республике переполнены, поэтому ряд зараженных уже отправили в клиники Польши и Германии. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600867588.html
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игорь матович, вакцина "спутник v", словакия, в мире

Премьер Словакии назвал условие ухода в отставку

23:04 21.03.2021 (обновлено: 00:31 22.03.2021)
 
© Пресс-служба правительства Словакии / Перейти в фотобанкПремьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V"
Премьер-министр Словакии Игор Матович в аэропорту города Кошице, куда доставлена первая партия российской вакцины от коронавируса Спутник V - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Пресс-служба правительства Словакии
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ПРАГА, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Игорь Матович провел специальный брифинг, на котором озвучил условие своей отставки.
По его словам, это произойдет при одновременном уходе со своих постов вице-премьера и министра экономики Рихарда Сулика, министра юстиции Марии Коликовой, главы парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и вице-спикера парламента Юрая Шелиги.
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Матович напомнил, что ранее он вместе с министром здравоохранения объявил о достижении договоренности с Москвой по поставкам вакцины "Спутник V" на фоне крайне острой эпидемиологической ситуации в стране.
"Однако наши коалиционные партнеры использовали первую поставку вакцин для развязывания коалиционного кризиса. Сначала требовали ухода главы Минздрава, потом моего. Я готов покинуть правительство и действовать в нем как рядовой член", — заключил политик.
Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России, инициатором поставки был Матович. Это вызвало резкую реакцию со стороны Рихарда Сулика и Вероники Ремишовой — лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию.
Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда правые выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование "Спутника V".
В минувший вторник Чапутова встретилась с главой правительства, на которой он, по ее словам, не смог озвучить своих планов по преодолению кризиса. Президент потребовала от премьера и его коллег "прекратить агонию", которая развернулась на фоне критической ситуации в стране с COVID-19.
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Правящая коалиция в Словакии сложилась по итогам парламентских выборов, которые прошли ровно год назад, 21 марта 2020 года. В нее вошли четыре партии — "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), "Мы — семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей". Лидера ОЛНЛ Матовича назначили премьером, а вице-премьерами стали лидер СиС Сулик и Ремишова из партии "За людей".
В пятимиллионной Словакии число новых больных коронавирусом и умерших от него является одним из самых больших в мире в пересчете на миллион жителей. В последние недели ежедневно в среднем умирают около 100 человек. Больницы в республике переполнены, поэтому ряд зараженных уже отправили в клиники Польши и Германии. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.
 
Игорь МатовичВакцина "Спутник V"СловакияВ мире
 
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