https://ria.ru/20210321/slovakiya-1602237271.html

Премьер Словакии назвал условие ухода в отставку

Премьер Словакии назвал условие ухода в отставку

Премьер-министр Словакии Игорь Матович провел специальный брифинг, на котором озвучил условие своей отставки. РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-21T23:04

2021-03-21T23:04

2021-03-22T00:31

игорь матович

вакцина "спутник v"

словакия

в мире

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ПРАГА, 21 мар — РИА Новости. Премьер-министр Словакии Игорь Матович провел специальный брифинг, на котором озвучил условие своей отставки.По его словам, это произойдет при одновременном уходе со своих постов вице-премьера и министра экономики Рихарда Сулика, министра юстиции Марии Коликовой, главы парламентского комитета по здравоохранению Янки Битто Циганиковой и вице-спикера парламента Юрая Шелиги.Матович напомнил, что ранее он вместе с министром здравоохранения объявил о достижении договоренности с Москвой по поставкам вакцины "Спутник V" на фоне крайне острой эпидемиологической ситуации в стране.Словакия 1 марта получила первую партию препарата из России, инициатором поставки был Матович. Это вызвало резкую реакцию со стороны Рихарда Сулика и Вероники Ремишовой — лидеров правых партий, входящих в правящую коалицию.Они пытались добиться отставки премьер-министра, но не нашли понимания у президента страны Зузаны Чапутовой. Тогда правые выдвинули ультиматум: либо продолжение коалиционного сотрудничества, либо отставка главы Минздрава, выдавшего разрешение на использование "Спутника V".В минувший вторник Чапутова встретилась с главой правительства, на которой он, по ее словам, не смог озвучить своих планов по преодолению кризиса. Президент потребовала от премьера и его коллег "прекратить агонию", которая развернулась на фоне критической ситуации в стране с COVID-19.Правящая коалиция в Словакии сложилась по итогам парламентских выборов, которые прошли ровно год назад, 21 марта 2020 года. В нее вошли четыре партии — "Обычные люди и независимые личности" (ОЛНЛ), "Мы — семья", "Свобода и солидарность" (СиС) и "За людей". Лидера ОЛНЛ Матовича назначили премьером, а вице-премьерами стали лидер СиС Сулик и Ремишова из партии "За людей".В пятимиллионной Словакии число новых больных коронавирусом и умерших от него является одним из самых больших в мире в пересчете на миллион жителей. В последние недели ежедневно в среднем умирают около 100 человек. Больницы в республике переполнены, поэтому ряд зараженных уже отправили в клиники Польши и Германии. В стране действует режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20210312/vaktsina-1600867588.html

https://ria.ru/20210312/otstavka-1600974534.html

словакия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь матович, вакцина "спутник v", словакия, в мире