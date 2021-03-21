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В Казани слоны подрались во время представления
В Казани слоны подрались во время представления
Один слон напал на другого во время дневного представления в казанском цирке, сообщил РИА Новости представитель организации. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T18:19
2021-03-21T18:19
2021-03-21T22:28
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КАЗАНЬ, 21 мар — РИА Новости. Один слон напал на другого во время дневного представления в казанском цирке, сообщил РИА Новости представитель организации.Собеседник агентства уточнил, что дрессировщики отогнали животное, никто не пострадал.На распространившихся в соцсетях видеокадрах видно, как один слон повалил другого на борт манежа, повредив ограждение. Зрители с ближайших рядов спешно покинули свои места.Инцидент произошел во время представления "Шоу слонов и магия цирка". На сайте цирка указано, что следующее выступление, запланированное на 17:00, не состоится "по техническим причинам".
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Драка слонов в Казанском цирке
Прямо на представлении один слон взбесился и набросился на собрата. Сначала зрители подумали, что это часть шоу. Но после того, как выбежали паникующие дрессировщики, посетители схватили своих детей и ринулись к выходу.
2021-03-21T18:19
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