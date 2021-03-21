https://ria.ru/20210321/slony-1602218830.html

В Казани слоны подрались во время представления

В Казани слоны подрались во время представления

Один слон напал на другого во время дневного представления в казанском цирке, сообщил РИА Новости представитель организации. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T18:19

2021-03-21T18:19

2021-03-21T22:28

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 21 мар — РИА Новости. Один слон напал на другого во время дневного представления в казанском цирке, сообщил РИА Новости представитель организации.Собеседник агентства уточнил, что дрессировщики отогнали животное, никто не пострадал.На распространившихся в соцсетях видеокадрах видно, как один слон повалил другого на борт манежа, повредив ограждение. Зрители с ближайших рядов спешно покинули свои места.Инцидент произошел во время представления "Шоу слонов и магия цирка". На сайте цирка указано, что следующее выступление, запланированное на 17:00, не состоится "по техническим причинам".

https://ria.ru/20210227/petukh-1599275608.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Драка слонов в Казанском цирке Прямо на представлении один слон взбесился и набросился на собрата. Сначала зрители подумали, что это часть шоу. Но после того, как выбежали паникующие дрессировщики, посетители схватили своих детей и ринулись к выходу. 2021-03-21T18:19 true PT1M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия