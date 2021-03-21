https://ria.ru/20210321/sindrom-1601976858.html

Международный день человека с синдромом Дауна

Международный день человека с синдромом Дауна

21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T10:01

2021-03-21T10:01

2021-03-21T10:01

международный день человека с синдромом дауна

справки

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21 марта в мире ежегодно отмечается Всемирный день людей с синдромом Дауна (World Down Syndrome Day). Впервые он был проведен в 2006 году. Решение о проведении дня в мировом масштабе было принято по инициативе Международной ассоциации Даун Синдром (Down Syndrome International, DSI). В 2006-2010 годах сингапурская ассоциация Даун Синдром от имени DSI запустила специальный сайт, посвященный Дню людей с синдромом Дауна. Затем с помощью бразильской федерации DSI была развернута обширная международная кампания в поддержку празднования этого дня. В декабре 2011 года Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией постановила с 2012 года отмечать Всемирный день людей с синдромом Дауна, чтобы повысить уровень информированности общества о заболевании.Синдром Дауна – заболевание, возникающее в результате генетической аномалии, при которой в организме человека появляется дополнительная хромосома (вместо двух хромосом 21 присутствует три); в результате общее количество хромосом становится равным 47, тогда как в норме оно должно равняться 46.Число и месяц Всемирного дня людей с синдромом Дауна символически отражают природу его возникновения. Март выбран потому, что синдром Дауна представляет собой трисомию (март – третий месяц года) по 21 хромосоме (поэтому и 21 марта). Синдром Дауна впервые описал в 1866 году британский врач Джон Лэнгдон Даун. Почти сто лет спустя, в 1959 году, французский ученый Жером Лежен обосновал генетическое происхождение этого синдрома. Более редкие формы синдрома Дауна – мозаичная (при которой часть клеток имеет патологический, а часть нормальный набор хромосом) и транслокационная (обусловлена более сложными хромосомными нарушениями). Транслокация составляет около 4% от общего количество людей с синдромом Дауна, мозаичная форма – около 2%.По данным ООН, каждый год примерно от трех до пяти тысяч детей рождаются с синдромом Дауна. Это хромосомное расстройство встречается у одного младенца из 1000-1100 новорожденных. Это соотношение одинаково в разных странах, климатических зонах, социальных слоях. Оно не зависит от образа жизни родителей, их здоровья, наличия или отсутствия вредных привычек, цвета кожи, национальности. Мальчики и девочки с синдромом Дауна появляются на свет с одинаковой частотой, их родители имеют обычный набор хромосом. Считается, что вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна увеличивается с возрастом матери старше 35 лет, однако большинство детей с этой генетической патологией рождаются от матерей до 35 лет. Для людей с синдромом Дауна характерны некоторые внешние отличительные черты: плоская форма лица и переносицы, короткая шея, маленькие уши, раскосые глаза (на радужной оболочке могут присутствовать небольшие белые пятна); короткие руки, ноги и пальцы, на ладонях расположена только одна складка. У таких людей обычно отмечается слабый мышечный тонус, гиперподвижность суставов, низкий рост, иногда – открытый рот (в связи с низким тонусом мышц и особым строением неба).Половина детей, рожденных с синдромом Дауна, имеют врожденный порок сердца, около 75% – повышенный риск потери слуха. 50-75% людей с синдромом Дауна страдают от обструктивного апноэ сна (остановка дыхательных движений), до 60% предрасположены к развитию катаракты и других глазных болезней, чаще остальных подвержены заболеваниям щитовидной железы, анемии и лейкемии, болезни Гиршпрунга.Часто дети с синдромом Дауна отстают в развитии аналитического мышления, в других областях они развиваются медленнее, чем их сверстники, но могут достигать нормального уровня развития, хоть и несколько позже. Продолжительность жизни людей с синдромом Дауна в последние годы резко возросла и составляет около 60 лет (в 1983 году – 25 лет). При этом жизненно важное значение для роста и развития детей с синдромом Дауна имеет доступ к медицинскому обслуживанию, программам раннего вмешательства и инклюзивного образования, а также проведение соответствующих медицинских исследований. В 2020 году в условиях пандемии COVID-19 человечеству пришлось адаптировать способы общения друг с другом. Несмотря на возникшие проблемы, по мнению ООН, люди смогли найти возможности использовать новые виды связи. В 2021 году тема Всемирного дня людей с синдромом Дауна – "Объединимся при помощи технологий". ООН обращает внимание широкой общественности на необходимость улучшения средств связи для обеспечения того, чтобы все люди с синдромом Дауна могли объединиться и участвовать в жизни общества наравне с другими. По версии Европейской ассоциации Даун Синдром (EDSA) лозунг кампании 2021 года – "Оставаться на связи" (CONNECT). В России, по последним данным Минздрава, зарегистрировано около 19 тысяч людей с синдромом Дауна. Синдром Дауна в РФ входит в перечень заболеваний, в связи с которыми можно получить инвалидность. Несмотря на то, что люди с синдромом Дауна испытывают когнитивные задержки, они обладают многими талантами, свойственными обычному человеку. Качественные образовательные программы, хорошее медицинское обслуживание и позитивная поддержка со стороны семьи, друзей и общества позволяют таким людям вести полноценную и продуктивную жизнь.В России поддержку людей с синдромом Дауна осуществляет благотворительный фонд "Синдром любви". Эта организация занимается сбором средств и передачей их партнерским организациям, которые оказывают услуги людям с синдромом Дауна, организацией досуговых, спортивных и творческих проектов для ребят с синдромом Дауна. Финансовую помощь фонда получают такие организации, как фонд "Даунсайд Ап" (Москва), центры "Гармония" (Брянск), "Сияние" (Нижний Новгород), "СоДействие" (Уфа), "Дети солнца" (Благовещенск), "Радуга" (Иркутск), "Лицом к миру" (Ярославль), "Даун Центр" (Санкт-Петербург), "Добрые сердца" (Рязань), "Твой старт" (Красноярск). В 2021 году Всемирному дню людей с синдромом Дауна в России посвящена благотворительная онлайн-мультигонка, в рамках которой любой желающий может в любое время и в любом месте преодолеть любую дистанцию. Ограничений по возрасту нет. Также участникам предлагается выбрать один или несколько мифов о синдроме Дауна и поделиться с друзьями в соцсетях с хештегом #СпортПротивМифов. Зарегистрироваться на мультигонку, узнать подробности и выбрать свой миф можно на сайте sportvoblago.ru. Все средства будут направлены на развивающие и образовательные программы для людей с синдромом Дауна.Символический старт мероприятию был дан 13 марта совместной пробежкой зарегистрированных участников по территории Измайловского леса в Москве. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день человека с синдромом дауна, справки