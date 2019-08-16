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РИА Новости

Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

14:40 16.08.2019 (обновлено: 22:25 16.08.2019)
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© Fotolia / capifruttaУченый работает с микроскопом
Ученый работает с микроскопом
© Fotolia / capifrutta
Ученый работает с микроскопом. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.
Как следует из статистических данных Минздрава, число людей с синдромом Дауна увеличилось в России примерно на 30% за последние пять лет, сейчас зарегистрировано около 19 тысяч пациентов.
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"Возможный рост количества пациентов можно объяснить двумя общемировыми тенденциями. Первая — это повышение возраста матерей. Во всем мире, и в нашей стране в частности, увеличивается возраст женщин, рожающих впервые", — рассказала РИА Новости Семенова.
Она пояснила, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин в возрасте 40 лет в девять раз выше, чем в 30.
Кроме того, вторая общемировая тенденция — это отказ родителей прерывать беременность, если у плода диагностирован синдром Дауна, отметила Семенова.
"Современные технологии пренатального скрининга позволяют выявить синдром Дауна на сроках беременности, при которых возможно ее прерывание. Такие программы пренатального скрининга входят в стандарты обследования беременных в большинстве развитых стран, включая Россию. Однако все чаще при выявлении у плода хромосомной патологии будущие родители принимают решение беременность сохранить", — добавила генетик.
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По ее словам, в последние десять лет также существенно снизилась младенческая смертность среди детей с синдромом Дауна. Чаще всего дети умирают от порока сердца, а в последние годы за счет успешной хирургической коррекции младенцев удается спасти, уточнила Семенова.
Врач также подчеркнула, что распространенность синдрома Дауна среди новорожденных детей не изменилась значительно за последние годы, это показывают результаты исследования, которое проводилось в Великобритании в 2011 году.
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