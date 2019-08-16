Генетик назвал причины роста числа людей с синдромом Дауна

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Рост числа людей с синдромом Дауна объясняется тенденцией поздних родов, а также отказом родителей прерывать беременность после сообщения о наличии лишней хромосомы у плода, считает старший научный сотрудник научно-консультативного отдела ФГБНУ "Медико-генетический научный центр имени Академика Н. П. Бочкова", врач-генетик высшей категории Наталья Семенова.

Как следует из статистических данных Минздрава, число людей с синдромом Дауна увеличилось в России примерно на 30% за последние пять лет, сейчас зарегистрировано около 19 тысяч пациентов.

"Возможный рост количества пациентов можно объяснить двумя общемировыми тенденциями. Первая — это повышение возраста матерей. Во всем мире, и в нашей стране в частности, увеличивается возраст женщин, рожающих впервые", — рассказала РИА Новости Семенова.

Она пояснила, что риск рождения ребенка с синдромом Дауна у женщин в возрасте 40 лет в девять раз выше, чем в 30.

Кроме того, вторая общемировая тенденция — это отказ родителей прерывать беременность, если у плода диагностирован синдром Дауна, отметила Семенова.

"Современные технологии пренатального скрининга позволяют выявить синдром Дауна на сроках беременности, при которых возможно ее прерывание. Такие программы пренатального скрининга входят в стандарты обследования беременных в большинстве развитых стран, включая Россию. Однако все чаще при выявлении у плода хромосомной патологии будущие родители принимают решение беременность сохранить", — добавила генетик.

По ее словам, в последние десять лет также существенно снизилась младенческая смертность среди детей с синдромом Дауна. Чаще всего дети умирают от порока сердца, а в последние годы за счет успешной хирургической коррекции младенцев удается спасти, уточнила Семенова.