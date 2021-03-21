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https://ria.ru/20210321/shpigel-1602207079.html
В Израиле готовы рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю
В Израиле готовы рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю
Полиция Израиля в случае поступления рассмотрит возможные запросы из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T15:26
2021-03-21T15:40
россия
иван белозерцев
борис шпигель
пензенская область
израиль
происшествия
задержание пензенского губернатора
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Полиция Израиля в случае поступления рассмотрит возможные запросы из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля, фармацевтическая компания которого ранее сотрудничала с израильской Teva Pharmaceutical Industries, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Михаил Зингерман.По данным российских следственных органов, с января по сентябрь 2020 года возглавляющий группу фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков передавали через посредников губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
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россия
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россия, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область, израиль, происшествия, задержание пензенского губернатора

В Израиле готовы рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю

15:26 21.03.2021 (обновлено: 15:40 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкБорис Шпигель
Борис Шпигель - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Полиция Израиля в случае поступления рассмотрит возможные запросы из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля, фармацевтическая компания которого ранее сотрудничала с израильской Teva Pharmaceutical Industries, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Михаил Зингерман.

"Насчет "поступали ли запросы" - мы не можем подтвердить или опровергнуть. Но если будут запросы – несомненно, рассмотрим", - сказал Зингерман.

СК показал обыски у губернатора Пензенской области Белозерцева - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 14:03
Опубликовано видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева
По данным российских следственных органов, с января по сентябрь 2020 года возглавляющий группу фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков передавали через посредников губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
 
РоссияИван БелозерцевБорис ШпигельПензенская областьИзраильПроисшествияЗадержание пензенского губернатора
 
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