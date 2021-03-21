https://ria.ru/20210321/shpigel-1602207079.html
В Израиле готовы рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю
В Израиле готовы рассмотреть запрос России по бизнесмену Шпигелю
Полиция Израиля в случае поступления рассмотрит возможные запросы из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T15:26
2021-03-21T15:26
2021-03-21T15:40
россия
иван белозерцев
борис шпигель
пензенская область
израиль
происшествия
задержание пензенского губернатора
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ТЕЛЬ-АВИВ, 21 мар - РИА Новости. Полиция Израиля в случае поступления рассмотрит возможные запросы из российских правоохранительных органов по поводу предпринимателя Бориса Шпигеля, фармацевтическая компания которого ранее сотрудничала с израильской Teva Pharmaceutical Industries, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Михаил Зингерман.По данным российских следственных органов, с января по сентябрь 2020 года возглавляющий группу фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель, его супруга и директор ОАО "Фармация" Антон Колосков передавали через посредников губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву взятки в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 миллион рублей. Взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарств и медизделий, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области.
https://ria.ru/20210321/belozertsev-1602199208.html
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россия, иван белозерцев, борис шпигель, пензенская область, израиль, происшествия, задержание пензенского губернатора