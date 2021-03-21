https://ria.ru/20210321/shifry-1602213959.html

Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал

Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал

Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisen после того, как на... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T16:59

2021-03-21T16:59

2021-03-21T18:19

коронавирус covid-19

5g

газированная вода

джордж оруэлл (эрик блэр)

еда

продукты

технологии

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/137002/96/1370029654_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_b880b62bdfa0860a3f10b4bc55338f08.jpg

"Миром управляют педофилы-сатанисты": фейки, удивившие мир в 2020-м "Миром управляют педофилы, которые поклоняются Сатане, а Дональд Трамп ведет с ними тайную войну". Звучит абсурдно, но теория заговора QAnon стала одной из самых масштабных в Сети (сторонники есть даже в России!). Какие фейки в этом году были самыми важными, влияли на политику, а иногда - и на наше здоровье? Выпуск о главных обманах 2020-го. audio/mpeg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisen после того, как на этикетках нашли ряд "шифров", популярных среди сторонников теорий заговора о якобы искусственном происхождении коронавируса, пишет Nationen.Информация, размещенная над данными о составе продукта, содержала строчку с надписями "COVID", "1984", "5G", "ID2020" и "EVENT201". Каждая из них является отсылкой к фейкам, связанным с пандемией.Руководитель фирмы O. Mathisen Ярле Холлеруд, в свою очередь, отметил, что реакция на этикетки его удивила."Например, "1984" — это отсылка к произведению Джорджа Оруэлла, она связана с ограничением прав, которое, по мнению многих, произошло во время пандемии. Также, хоть там говорится о 5G, мы не утверждаем, что существует какая-либо связь между развитием этой сети и распространением коронавируса", — цитирует его издание.Тем не менее Холлеруд отметил, что с пониманием относится к нежеланию продавцов видеть на своих полках товары с "политическими сообщениями". Он также пообещал убрать надписи с этикеток.

https://ria.ru/20201209/tekhnologii-1588240912.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, 5g, газированная вода, джордж оруэлл (эрик блэр), еда, продукты, технологии, в мире