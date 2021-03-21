https://ria.ru/20210321/shifry-1602213959.html
Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Шифры на бутылках с газировкой оскорбили покупателей и вызвали скандал
Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisen после того, как на... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:59
2021-03-21T16:59
2021-03-21T18:19
коронавирус covid-19
5g
газированная вода
джордж оруэлл (эрик блэр)
еда
продукты
технологии
в мире
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisen после того, как на этикетках нашли ряд "шифров", популярных среди сторонников теорий заговора о якобы искусственном происхождении коронавируса, пишет Nationen.Информация, размещенная над данными о составе продукта, содержала строчку с надписями "COVID", "1984", "5G", "ID2020" и "EVENT201". Каждая из них является отсылкой к фейкам, связанным с пандемией.Руководитель фирмы O. Mathisen Ярле Холлеруд, в свою очередь, отметил, что реакция на этикетки его удивила."Например, "1984" — это отсылка к произведению Джорджа Оруэлла, она связана с ограничением прав, которое, по мнению многих, произошло во время пандемии. Также, хоть там говорится о 5G, мы не утверждаем, что существует какая-либо связь между развитием этой сети и распространением коронавируса", — цитирует его издание.Тем не менее Холлеруд отметил, что с пониманием относится к нежеланию продавцов видеть на своих полках товары с "политическими сообщениями". Он также пообещал убрать надписи с этикеток.
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коронавирус covid-19, 5g, газированная вода, джордж оруэлл (эрик блэр), еда, продукты, технологии, в мире
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Норвежская компания Norgesgruppen, владеющая сетью магазинов, прекратила продажу газированных напитков производства фирмы O. Mathisen после того, как на этикетках нашли ряд "шифров", популярных среди сторонников теорий заговора о якобы искусственном происхождении коронавируса, пишет Nationen
.
Информация, размещенная над данными о составе продукта, содержала строчку с надписями "COVID", "1984", "5G", "ID2020" и "EVENT201". Каждая из них является отсылкой к фейкам, связанным с пандемией.
Руководитель фирмы O. Mathisen Ярле Холлеруд, в свою очередь, отметил, что реакция на этикетки его удивила.
"Например, "1984" — это отсылка к произведению Джорджа Оруэлла, она связана с ограничением прав, которое, по мнению многих, произошло во время пандемии. Также, хоть там говорится о 5G, мы не утверждаем, что существует какая-либо связь между развитием этой сети и распространением коронавируса", — цитирует его издание.
Тем не менее Холлеруд отметил, что с пониманием относится к нежеланию продавцов видеть на своих полках товары с "политическими сообщениями". Он также пообещал убрать надписи с этикеток.