https://ria.ru/20210321/shedevr-1602206530.html

Немцы оценили ответ Путина на оскорбления Байдена

Немцы оценили ответ Путина на оскорбления Байдена

Читатели немецкой газеты Welt оценили реакцию президента России Владимира Путина на резкие высказывания Джо Байдена в его адрес. Большинство из них осудили... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T15:14

2021-03-21T15:14

2021-03-21T23:45

россия

джо байден

владимир путин

москва

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в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt оценили реакцию президента России Владимира Путина на резкие высказывания Джо Байдена в его адрес. Большинство из них осудили поведение американского лидера и восхитились сдержанным ответом со стороны Москвы."Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится", — заявил Juergen L."Вот таковы наши "демократы", которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии", — сыронизировал michael s."Честное предложение. Прежде чем грозить "ударами" и "возмездием", нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж "голубь мира", которого ждал мир?" — задумался Ferenc C."Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой", — отметил Jurgen H."Один-ноль в пользу Путина. <…> Он — один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене", — написал Nat K."Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель", — восхитился Marcus H.Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности, он заявил, что российский лидер "ответит" за якобы вмешательство в выборы в США. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Позже Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210320/bayden-1602087122.html

https://ria.ru/20210320/bayden-1602109956.html

https://ria.ru/20210321/antonov-1602165677.html

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