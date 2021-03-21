Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/shedevr-1602206530.html
Немцы оценили ответ Путина на оскорбления Байдена
Немцы оценили ответ Путина на оскорбления Байдена
Читатели немецкой газеты Welt оценили реакцию президента России Владимира Путина на резкие высказывания Джо Байдена в его адрес. Большинство из них осудили... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T15:14
2021-03-21T23:45
россия
джо байден
владимир путин
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600782813_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0149db88ad14d47c9640d44e04f1137.jpg
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt оценили реакцию президента России Владимира Путина на резкие высказывания Джо Байдена в его адрес. Большинство из них осудили поведение американского лидера и восхитились сдержанным ответом со стороны Москвы."Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится", — заявил Juergen L."Вот таковы наши "демократы", которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии", — сыронизировал michael s."Честное предложение. Прежде чем грозить "ударами" и "возмездием", нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж "голубь мира", которого ждал мир?" — задумался Ferenc C."Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой", — отметил Jurgen H."Один-ноль в пользу Путина. &lt;…&gt; Он — один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене", — написал Nat K."Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель", — восхитился Marcus H.Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности, он заявил, что российский лидер "ответит" за якобы вмешательство в выборы в США. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Позже Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210320/bayden-1602087122.html
https://ria.ru/20210320/bayden-1602109956.html
https://ria.ru/20210321/antonov-1602165677.html
россия
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600782813_285:0:2856:1929_1920x0_80_0_0_29db3e74df107002186d812c8e0f3fe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, джо байден, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, в мире

Немцы оценили ответ Путина на оскорбления Байдена

15:14 21.03.2021 (обновлено: 23:45 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции
Президент России Владимир Путин проводит совещание о мерах по повышению инвестиционной активности в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Welt оценили реакцию президента России Владимира Путина на резкие высказывания Джо Байдена в его адрес. Большинство из них осудили поведение американского лидера и восхитились сдержанным ответом со стороны Москвы.
"Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер! Уверен, что диалог в прямом эфире никогда не состоится", — заявил Juergen L.
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 04:51
Посольство России получило от американцев письма с извинениями за Байдена
"Вот таковы наши "демократы", которых ставят нам в пример. По сравнению с Байденом Трамп — прямо-таки изобретатель дипломатии", — сыронизировал michael s.
"Честное предложение. Прежде чем грозить "ударами" и "возмездием", нужно говорить друг с другом. А может быть, Джо Байден все-таки не такой уж "голубь мира", которого ждал мир?" — задумался Ferenc C.
"Остается надеяться, что Байден в следующие четыре года, пока Трамп вновь не станет президентом, не наделает слишком больших бед. Очень достойной была реакция Путина, предложившего провести дискуссию. Умный и дипломатичный, он не стал платить Байдену той же монетой", — отметил Jurgen H.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.03.2021
20 марта, 12:28
Американский конгрессмен Гетц высмеял отказ Байдена пообщаться с Путиным
"Один-ноль в пользу Путина. <…> Он — один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене", — написал Nat K.
"Грандиозно! Путин действительно большой государственный деятель", — восхитился Marcus H.
Ранее Байден допустил ряд резких высказываний в адрес Путина. В частности, он заявил, что российский лидер "ответит" за якобы вмешательство в выборы в США. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья и предложил организовать открытую и публичную дискуссию. В Белом доме отреагировали уклончиво, отметив, что президенты уже беседовали. Позже Байден выразил уверенность, что поговорит с Путиным "в какой-то момент".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 01:14
Посол России в США Антонов раскрыл подробности поездки в Москву
 
РоссияДжо БайденВладимир ПутинМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния