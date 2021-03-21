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Умерла египетская писательница Наваль ас-Саадави
Умерла египетская писательница Наваль ас-Саадави
Египетская писательница и борец за права женщин Наваль ас-Саадави скончалась в возрасте 89 лет, сообщает газета Masrawy. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T19:19
2021-03-21T19:19
2021-03-21T19:22
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Египетская писательница и борец за права женщин Наваль ас-Саадави скончалась в возрасте 89 лет, сообщает газета Masrawy.Сообщается, что ас-Саадави в последнее время испытывала проблемы со здоровьем.По образованию врач-психиатр, является автором большего числа художественных книг, которые переведены на более чем 20 языков. Удостоена ряда наград и премий. В 2015 году ас-Саадави была номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Большую известность получила благодаря многолетней защите прав женщин. Писательница-феминистка ас-Саадави, создавшая несколько правозащитных организаций, выступала против полигамии и притеснения женщин. В частности, она осуждала калечащие операции на женских половых органах.
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РИА Новости
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книги, египет, в мире
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Египетская
писательница и борец за права женщин Наваль ас-Саадави скончалась в возрасте 89 лет, сообщает газета Masrawy
.
Сообщается, что ас-Саадави в последнее время испытывала проблемы со здоровьем.
По образованию врач-психиатр, является автором большего числа художественных книг, которые переведены на более чем 20 языков. Удостоена ряда наград и премий. В 2015 году ас-Саадави была номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Большую известность получила благодаря многолетней защите прав женщин. Писательница-феминистка ас-Саадави, создавшая несколько правозащитных организаций, выступала против полигамии и притеснения женщин. В частности, она осуждала калечащие операции на женских половых органах.