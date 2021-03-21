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Умерла египетская писательница Наваль ас-Саадави

Умерла египетская писательница Наваль ас-Саадави

Египетская писательница и борец за права женщин Наваль ас-Саадави скончалась в возрасте 89 лет, сообщает газета Masrawy. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T19:19

2021-03-21T19:19

2021-03-21T19:22

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Египетская писательница и борец за права женщин Наваль ас-Саадави скончалась в возрасте 89 лет, сообщает газета Masrawy.Сообщается, что ас-Саадави в последнее время испытывала проблемы со здоровьем.По образованию врач-психиатр, является автором большего числа художественных книг, которые переведены на более чем 20 языков. Удостоена ряда наград и премий. В 2015 году ас-Саадави была номинирована на Нобелевскую премию по литературе. Большую известность получила благодаря многолетней защите прав женщин. Писательница-феминистка ас-Саадави, создавшая несколько правозащитных организаций, выступала против полигамии и притеснения женщин. В частности, она осуждала калечащие операции на женских половых органах.

египет

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, египет, в мире