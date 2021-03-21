https://ria.ru/20210321/puteshestviya-1602163382.html

Названы способы путешествовать дешевле

Названы способы путешествовать дешевле

Способов сберечь деньги в путешествии очень много. О некоторых из них рассказала в интервью радио Sputnik тревел- и фудблогер, автор блога @four_cups Анна... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T02:14

2021-03-21T02:14

2021-03-21T02:14

туризм

анна сатурова

россия

blablacar

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Способов сберечь деньги в путешествии очень много. О некоторых из них рассказала в интервью радио Sputnik тревел- и фудблогер, автор блога @four_cups Анна Сатурова.Она сразу оговорилась, что если ваша цель – пляжный отдых, то выгоднее будет купить тур. Но если вы хотите посмотреть крупный город за 2‒3 дня, проще и дешевле сделать это самостоятельно.И в данном случае первая задача ‒ минимизировать расходы на дорогу. Если вам нужно лететь самолетом, то разница в цене между рейсами различных авиакомпаний может быть очень и очень значительной. "Чтобы выбрать выгодные билеты, надо следить за ценами на сайтах-агрегаторах. Я люблю летать лоукостерами, в том числе и российскими, они в целом бюджетные, но нужно следить за нормами провоза багажа. Потому что многие покупают дешевые билеты, не смотрят нормы, а потом попадают на деньги. Обычно я путешествую с одним рюкзаком стандартного размера, он спокойно умещается по габаритам в указанные требования", – уточнила Сатурова.Следующий пункт – проживание.Поэтому перед тем, как договариваться о проживании по системе каучсерфинга, нужно посмотреть отзывы в интернете. Естественно, это не будет лишним и при выборе любого другого вида проживания.Сняв квартиру вместо гостиничного номера, вы автоматически экономите и на еде. Уж завтраки как минимум вы себе сможете приготовить, посетив заранее ближайший супермаркет ‒ а это заметная экономия, заверила блогер.Кроме того, добавила она, чаще всего бывает выгоднее путешествовать в компании: это поможет снять вполне качественное жилье за вполне умеренные деньги. Немало сэкономить, продолжила Сатурова, можно и на передвижениях ‒ неважно, один вы или в компании."Всегда скачивать карты, узнавать заранее об общественном транспорте, чтобы не тратить деньги на такси. Между городами можно перемешаться на BlaBlaCar", – напомнила блогер.

https://ria.ru/20210317/sanatorii-1601604816.html

https://ria.ru/20210316/keshbek-1601493616.html

https://ria.ru/20210315/otdykh-1601313958.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна сатурова, россия, blablacar, общество