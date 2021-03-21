https://ria.ru/20210321/psy-1602190396.html

Ученые предупредили об опасности собак для человечества

Ученые предупредили об опасности собак для человечества

Cобаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса — к такому выводу пришли ученые, пишет L’Express. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T11:52

2021-03-21T11:52

2021-03-21T15:41

лос-анджелес

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Cобаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса — к такому выводу пришли ученые, пишет L’Express.Так, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин установил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США.По данным ученого, в общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года.При этом профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета отмечает, что углеродный след, который оставляют собаки, зависит от того, где они живут.Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон, в свою очередь, считает, что ситуация не настолько пессимистична.По ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности.Однако ученые сходятся в одном: большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка.Эксперты заключают: чтобы помочь планете, люди должны как минимум не перекармливать питомцев. Некоторые специалисты полагают, что сократить потребление мяса собаками помогло бы включение в их рацион других источников белка, например насекомых, которые уже используются в кормах.

https://ria.ru/20210321/koshki-1602170419.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210130/myaso-1595157052.html

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