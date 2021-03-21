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Ученые предупредили об опасности собак для человечества
Ученые предупредили об опасности собак для человечества
Cобаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса — к такому выводу пришли ученые, пишет L’Express. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T11:52
2021-03-21T15:41
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Cобаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса — к такому выводу пришли ученые, пишет L’Express.Так, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин установил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США.По данным ученого, в общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года.При этом профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета отмечает, что углеродный след, который оставляют собаки, зависит от того, где они живут.Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон, в свою очередь, считает, что ситуация не настолько пессимистична.По ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности.Однако ученые сходятся в одном: большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка.Эксперты заключают: чтобы помочь планете, люди должны как минимум не перекармливать питомцев. Некоторые специалисты полагают, что сократить потребление мяса собаками помогло бы включение в их рацион других источников белка, например насекомых, которые уже используются в кормах.
https://ria.ru/20210321/koshki-1602170419.html
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лос-анджелес, общество

Ученые предупредили об опасности собак для человечества

11:52 21.03.2021 (обновлено: 15:41 21.03.2021)
 
© Pixabay / Pixabay / Malen Billoni AhumadaСобака породы акита-ину
Собака породы акита-ину - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Pixabay / Pixabay / Malen Billoni Ahumada
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Cобаки негативно влияют на окружающую среду из-за употребления большого количества мяса — к такому выводу пришли ученые, пишет L’Express.
Так, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Грегори Окин установил, что из-за потребления мяса на примерно 160 миллионов собак и кошек приходится от 25 до 30 процентов воздействия на окружающую среду в США.
Кошка на выставке КоШарики Шоу в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
Вчера, 06:46
Владельцев кошек предупредили о смертельной опасности
По данным ученого, в общей сложности количество таких выбросов достигает 64 миллионов тонн СО2, что сравнимо с выхлопами 13 миллионов автомобилей в течение года.
При этом профессор Пим Мартенс из Маастрихтского университета отмечает, что углеродный след, который оставляют собаки, зависит от того, где они живут.

"Средняя собака (от десяти до 20 килограмм) за всю свою жизнь выделяет от 4,2 до 17 тонн CO2, если она живет в Нидерландах, от 3,7 до 19,1 тонны — в Китае и только от 1,5 до 9,9 тонны — в Японии", — рассказал исследователь.

Специалист по питанию животных в Университете Иллинойса Келли Суонсон, в свою очередь, считает, что ситуация не настолько пессимистична.
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По ее словам, большинство домашних животных питаются кормом, который производится из субпродуктов пищевой промышленности.
Однако ученые сходятся в одном: большая собака, которая ест больше, оставляет больший углеродный след, чем маленькая кошка.
Эксперты заключают: чтобы помочь планете, люди должны как минимум не перекармливать питомцев. Некоторые специалисты полагают, что сократить потребление мяса собаками помогло бы включение в их рацион других источников белка, например насекомых, которые уже используются в кормах.
 
Лос-АнджелесОбщество
 
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