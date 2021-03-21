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Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
Названы шесть продуктов, которые не стоит покупать в супермаркете
Китайский блогер рассказал в WeChat о шести продуктах, которые, по его мнению, не следует приобретать в супермаркете из-за серьезных последствий для здоровья. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T03:10
2021-03-21T03:10
2021-03-21T03:10
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китай
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Китайский блогер рассказал в WeChat о шести продуктах, которые, по его мнению, не следует приобретать в супермаркете из-за серьезных последствий для здоровья.Автор статьи призывает отказаться от покупки готового мясного фарша. По его словам, этот товар нередко изготавливают из мясных остатков или несвежего мяса. Кроме того, в продукт могут добавить большое количество жира.Пользователь отметил, что соленые овощи в супермаркетах часто хранятся в контейнерах, вокруг которых ходят покупатели. В итоге в продукт могут попасть бактерии. При этом для продления срока годности в товар нередко добавляют много соли, пояснил он.Как считает автор материала, в супермаркетах не стоит покупать курицу-гриль. Дело в том, что для ее приготовления могут использовать старую продукцию, которую уже нельзя заморозить, но нужно реализовать.Блогер призывает избегать приобретения нарезанных фруктов, поскольку они теряют питательные вещества. В то же время в процессе ручной упаковки в них могут попасть бактерии. Как утверждает автор, некоторые наборы составляют из залежавшихся фруктов, обрезая гнилые части и сохраняя целые.Автор также включил в свой список замороженную рыбу, так как из-за низкого спроса товар залеживается. Отличительные черты испортившегося продукта — при надавливании на мясе образуются вмятины, а глаза у рыбы уже покраснели или побелели.Наконец, автор материала предостерегает от покупки готовых наборов специй, поскольку в них могут положить испортившиеся ингредиенты. Также, по его мнению, в пищевой пленке, в которую обычно упаковывают специи, легко размножаются бактерии. Также там может появиться плесень.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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wechat, китай, продукты, общество
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Китайский блогер рассказал в WeChat
о шести продуктах
, которые, по его мнению, не следует приобретать в супермаркете из-за серьезных последствий для здоровья.
Автор статьи призывает отказаться от покупки готового мясного фарша. По его словам, этот товар нередко изготавливают из мясных остатков или несвежего мяса. Кроме того, в продукт могут добавить большое количество жира.
Пользователь отметил, что соленые овощи в супермаркетах часто хранятся в контейнерах, вокруг которых ходят покупатели. В итоге в продукт могут попасть бактерии. При этом для продления срока годности в товар нередко добавляют много соли, пояснил он.
Как считает автор материала, в супермаркетах не стоит покупать курицу-гриль. Дело в том, что для ее приготовления могут использовать старую продукцию, которую уже нельзя заморозить, но нужно реализовать.
Блогер призывает избегать приобретения нарезанных фруктов, поскольку они теряют питательные вещества. В то же время в процессе ручной упаковки в них могут попасть бактерии. Как утверждает автор, некоторые наборы составляют из залежавшихся фруктов, обрезая гнилые части и сохраняя целые.
Автор также включил в свой список замороженную рыбу, так как из-за низкого спроса товар залеживается. Отличительные черты испортившегося продукта — при надавливании на мясе образуются вмятины, а глаза у рыбы уже покраснели или побелели.
Наконец, автор материала предостерегает от покупки готовых наборов специй, поскольку в них могут положить испортившиеся ингредиенты. Также, по его мнению, в пищевой пленке, в которую обычно упаковывают специи, легко размножаются бактерии. Также там может появиться плесень.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>