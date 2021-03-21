https://ria.ru/20210321/prikazy-1602219078.html

В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы

В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы

Украинские военнослужащие в Донбассе отказываются выполнять приказы своих командиров, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 22.03.2021

2021-03-21T18:20

2021-03-21T18:20

2021-03-22T00:34

яков осадчий

ситуация в днр и лнр

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

минск

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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Донбассе отказываются выполнять приказы своих командиров, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."В подразделениях оперативно-тактической группировки "Север" (ВС Украины. — Прим. ред.) отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР", — пояснил он.Также, как рассказал Осадчий, в пятницу солдаты украинской 80-й бригады отказались проводить работы по оборудованию позиций в городе Счастье из-за боязни подорваться на ранее установленных минах."Командир бригады Войченко (командир 14-й бригады ВС Украины Сергей Войченко. — Прим. ред.) лично прибыл на позиции первого батальона с целью проведения разбирательства и замены личного состава", — заключил представитель Народной милиции.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня РИА Новости сообщили, что украинские силовики с 18 марта не обстреливают территорию республики.

https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html

https://ria.ru/20210313/donbass-1600990496.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

минск

украина

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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, украина, в мире