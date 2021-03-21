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В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы
В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы
Украинские военнослужащие в Донбассе отказываются выполнять приказы своих командиров, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции... РИА Новости, 22.03.2021
2021-03-21T18:20
2021-03-22T00:34
яков осадчий
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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украина
в мире
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Донбассе отказываются выполнять приказы своих командиров, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий."В подразделениях оперативно-тактической группировки "Север" (ВС Украины. — Прим. ред.) отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР", — пояснил он.Также, как рассказал Осадчий, в пятницу солдаты украинской 80-й бригады отказались проводить работы по оборудованию позиций в городе Счастье из-за боязни подорваться на ранее установленных минах."Командир бригады Войченко (командир 14-й бригады ВС Украины Сергей Войченко. — Прим. ред.) лично прибыл на позиции первого батальона с целью проведения разбирательства и замены личного состава", — заключил представитель Народной милиции.Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня РИА Новости сообщили, что украинские силовики с 18 марта не обстреливают территорию республики.
https://ria.ru/20210312/ukraina-1600805480.html
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луганская народная республика
донецкая народная республика
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яков осадчий, ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, минск, оон, украина, в мире

В ЛНР заявили об отказе украинских военных выполнять приказы

18:20 21.03.2021 (обновлено: 00:34 22.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в фотобанкКонтрольный пункт въезда-выезда "Луганск - Счастье" у линии соприкосновения в Донбассе
Контрольный пункт въезда-выезда Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Максим Захаров
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ЛУГАНСК, 21 мар — РИА Новости. Украинские военнослужащие в Донбассе отказываются выполнять приказы своих командиров, сообщил журналистам официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий.
"В подразделениях оперативно-тактической группировки "Север" (ВС Украины. — Прим. ред.) отмечается массовый отказ боевиков совершать огневые провокации из-за боязни открытия ответного огня на подавление со стороны Народной милиции ЛНР", — пояснил он.
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Также, как рассказал Осадчий, в пятницу солдаты украинской 80-й бригады отказались проводить работы по оборудованию позиций в городе Счастье из-за боязни подорваться на ранее установленных минах.
"Командир бригады Войченко (командир 14-й бригады ВС Украины Сергей Войченко. — Прим. ред.) лично прибыл на позиции первого батальона с целью проведения разбирательства и замены личного состава", — заключил представитель Народной милиции.
Ранее в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня РИА Новости сообщили, что украинские силовики с 18 марта не обстреливают территорию республики.
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинскООНУкраинаВ мире
 
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