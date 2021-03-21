https://ria.ru/20210321/prezident-1602180124.html

Бывший и. о. главы разведки США "стал" президентом и высмеял Байдена

Бывший и. о. главы разведки США "стал" президентом и высмеял Байдена

Поисковая система Google сделала из бывшего чиновника администрации Дональда Трампа Ричарда Гренелла нового президента США. Об этом сам политик сообщил в... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T09:55

2021-03-21T09:55

2021-03-21T13:09

ричард гренелл

дональд трамп

google

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поисковая система Google сделала из бывшего чиновника администрации Дональда Трампа Ричарда Гренелла нового президента США. Об этом сам политик сообщил в Instagram.Воспользовавшись ситуацией, чиновник начал составлять новые "указы" и пообещал "твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх".Гренелл имеет в виду недавний инцидент с Байденом, который, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Видео этого эпизода широко распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие президента назвали прекрасным. Ричард Гренелл был послом США в Германии с 2018 по 2020 год, а затем занимал пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки при администрации Трампа.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ричард гренелл, дональд трамп, google, джо байден, сша, в мире