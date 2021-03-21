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Бывший и. о. главы разведки США "стал" президентом и высмеял Байдена
Бывший и. о. главы разведки США "стал" президентом и высмеял Байдена
Поисковая система Google сделала из бывшего чиновника администрации Дональда Трампа Ричарда Гренелла нового президента США. Об этом сам политик сообщил в... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T09:55
2021-03-21T09:55
2021-03-21T13:09
ричард гренелл
дональд трамп
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Поисковая система Google сделала из бывшего чиновника администрации Дональда Трампа Ричарда Гренелла нового президента США. Об этом сам политик сообщил в Instagram.Воспользовавшись ситуацией, чиновник начал составлять новые "указы" и пообещал "твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх".Гренелл имеет в виду недавний инцидент с Байденом, который, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Видео этого эпизода широко распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие президента назвали прекрасным. Ричард Гренелл был послом США в Германии с 2018 по 2020 год, а затем занимал пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки при администрации Трампа.
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ричард гренелл, дональд трамп, google, джо байден, сша, в мире
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости.
Поисковая система Google сделала из бывшего чиновника администрации Дональда Трампа Ричарда Гренелла нового президента США. Об этом сам политик сообщил в Instagram.
"Google и Википедия внесли обновления. И это не 1 апреля", — так Гренелл подписал пост со скриншотом страницы в Google, на которой он фигурирует в числе президентов США наряду с Трампом и Джо Байденом.
Воспользовавшись ситуацией, чиновник начал составлять новые "указы" и пообещал "твердо стоять на ногах и уверенно идти по лестнице вверх".
Гренелл имеет в виду недавний инцидент с Байденом, который, поднимаясь по трапу самолета, три раза споткнулся. Видео этого эпизода широко распространилось в соцсетях. В Белом доме объяснили, что причиной инцидента стал сильный ветер, а самочувствие президента назвали прекрасным.
Ричард Гренелл был послом США в Германии с 2018 по 2020 год, а затем занимал пост исполняющего обязанности директора Национальной разведки при администрации Трампа.