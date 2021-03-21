https://ria.ru/20210321/poteplenie-1602220848.html

Москвичам рассказали, когда ожидать потепление

Москвичам рассказали, когда ожидать потепление

Потепление и солнце в Москве ожидаются со среды, до этого погодой управлять будет снежный циклон, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T18:45

2021-03-21T18:45

2021-03-21T18:50

погода

москва

общество

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Потепление и солнце в Москве ожидаются со среды, до этого погодой управлять будет снежный циклон, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в понедельник и вторник под утро будет ноль - минус 5, днем до минус 2 - плюс 3. А ночь на среду ожидается самой холодной - подморозит до минус 4 - минус 9, зато днем уже до плюс 1 - плюс 6. В последующие сутки в темное время столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а после полудня воздух с каждым днем станет лучше прогреваться, и к концу недели максимальные термометры покажут плюс 5 - плюс 10."Таким образом, метеорологическая весна в текущем сезоне наступит 25 марта, что по старому климатическому стилю на 2 дня раньше положенного, а вот по новому климату, пересчитанному за последние 30 лет – с опозданием на 4 суток", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20210317/immunitet-1601568278.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, москва, общество