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Москвичам рассказали, когда ожидать потепление
Москвичам рассказали, когда ожидать потепление
Потепление и солнце в Москве ожидаются со среды, до этого погодой управлять будет снежный циклон, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T18:45
2021-03-21T18:45
2021-03-21T18:50
погода
москва
общество
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Потепление и солнце в Москве ожидаются со среды, до этого погодой управлять будет снежный циклон, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.По его словам, в понедельник и вторник под утро будет ноль - минус 5, днем до минус 2 - плюс 3. А ночь на среду ожидается самой холодной - подморозит до минус 4 - минус 9, зато днем уже до плюс 1 - плюс 6. В последующие сутки в темное время столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а после полудня воздух с каждым днем станет лучше прогреваться, и к концу недели максимальные термометры покажут плюс 5 - плюс 10."Таким образом, метеорологическая весна в текущем сезоне наступит 25 марта, что по старому климатическому стилю на 2 дня раньше положенного, а вот по новому климату, пересчитанному за последние 30 лет – с опозданием на 4 суток", - добавил синоптик.
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погода, москва, общество
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Потепление и солнце в Москве
ожидаются со среды, до этого погодой управлять будет снежный циклон, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
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"Предстоящая неделя в Центральной России ознаменуется перестройкой атмосферных процессов на весенние рельсы. Если в понедельник и половину вторника погодой будет управлять снежный циклон, то начиная со среды и до следующих выходных, инициатива перейдет к антициклону, благодаря чему жителей региона ждут солнечные деньки с увеличением суточных колебаний температуры", - рассказал Тишковец.
По его словам, в понедельник и вторник под утро будет ноль - минус 5, днем до минус 2 - плюс 3. А ночь на среду ожидается самой холодной - подморозит до минус 4 - минус 9, зато днем уже до плюс 1 - плюс 6. В последующие сутки в темное время столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а после полудня воздух с каждым днем станет лучше прогреваться, и к концу недели максимальные термометры покажут плюс 5 - плюс 10.
"Таким образом, метеорологическая весна в текущем сезоне наступит 25 марта, что по старому климатическому стилю на 2 дня раньше положенного, а вот по новому климату, пересчитанному за последние 30 лет – с опозданием на 4 суток", - добавил синоптик.