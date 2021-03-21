Британский министр назвал причину увеличения ядерного потенциала
© AP Photo / Sang TanПолицейские переходят дорогу у здания Министерства иностранных дел и международного развития в Лондоне
© AP Photo / Sang Tan
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение Лондона об увеличении ядерных боезарядов связано с усилением противоракетной обороны (ПРО) России, заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе интервью в программе BBC "Шоу Эндрю Марра".
"Мой служебный долг гарантировать наличие возможностей надежного ядерного сдерживания, а также анализировать и отслеживать то, какие действия предпринимают в этом направлении России и другие страны. В течение последних лет мы наблюдали как Россия инвестировала значительные средства в усиление противоракетной обороны. Были запланированы и развернуты новые комплексы (ПРО - ред.)" - заявил Уоллес.
18 марта, 17:02МИД призвал западную "ядерную тройку" к ответственности
Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.
Правительство Британии 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В МИД РФ заявили позже, что Великобритания сделала очередной шаг в направлении демонтажа российско-британских связей, и выразили сожаление конфронтационной логикой Лондона. В Кремле назвали эфемерной угрозу от РФ, которой Британия объяснила наращивание боезарядов. Там добавили, что Россия не была и не является чьим-то противником, не представляет угрозы.