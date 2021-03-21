https://ria.ru/20210321/potentsial-1602236285.html

Британский министр назвал причину увеличения ядерного потенциала

Британский министр назвал причину увеличения ядерного потенциала

Решение Лондона об увеличении ядерных боезарядов связано с усилением противоракетной обороны (ПРО) России, заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T22:50

2021-03-21T22:50

2021-03-21T22:50

россия

минобороны великобритании

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москва

лондон

европа

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Решение Лондона об увеличении ядерных боезарядов связано с усилением противоракетной обороны (ПРО) России, заявил глава минобороны Великобритании Бен Уоллес в ходе интервью в программе BBC "Шоу Эндрю Марра".Заявления о "российской угрозе" периодически звучат из уст западных политиков. В Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, в НАТО прекрасно знают об отсутствии у Москвы планов нападать на кого-либо, но просто пользуются поводом, чтобы разместить больше техники и батальонов близ российских границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе.Правительство Британии 16 марта опубликовало оборонную и внешнеполитическую стратегию, назвав главной геополитической угрозой для мира Китай и пообещав активно противостоять "полному спектру" угроз со стороны России. В МИД РФ заявили позже, что Великобритания сделала очередной шаг в направлении демонтажа российско-британских связей, и выразили сожаление конфронтационной логикой Лондона. В Кремле назвали эфемерной угрозу от РФ, которой Британия объяснила наращивание боезарядов. Там добавили, что Россия не была и не является чьим-то противником, не представляет угрозы.

https://ria.ru/20210318/otvetstvennost-1601847637.html

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россия, минобороны великобритании, нато, москва, лондон, европа, в мире