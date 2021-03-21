https://ria.ru/20210321/poroshenko-1602202910.html

В офисе Зеленского обвинили Порошенко в организации акции с беспорядками

В офисе Зеленского обвинили Порошенко в организации акции с беспорядками

Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал экс-президента Петра Порошенко ключевым организатором субботней акции с беспорядками у... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:24

2021-03-21T14:24

2021-03-21T14:24

петр порошенко

владимир зеленский

киев

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/14/1602156390_0:385:960:925_1920x0_80_0_0_9a7403eb65db00a2aa1265d535e90f30.jpg

КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал экс-президента Петра Порошенко ключевым организатором субботней акции с беспорядками у здания офиса главы государства, а саму акцию - попыткой политического давления на власть.В субботу возле офиса президента Украины в центре Киева прошел митинг в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам тюрьмы за похищение человека. Протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента, устроили столкновения с полицией и облили краской здание, нанеся ущерб более чем на 70 тысяч долларов. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, полиция квалифицировала ее как хулиганство, один участник задержан.В 2015 году в Одесской области был похищен депутат Коминтерновского райсовета Сергей Щербич. Злоумышленники избивали его, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился в правоохранительные органы, заявив, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.

https://ria.ru/20210321/zelenskiy-1602195320.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

петр порошенко, владимир зеленский, киев, украина, в мире