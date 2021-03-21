В офисе Зеленского обвинили Порошенко в организации акции с беспорядками
КИЕВ, 21 мар - РИА Новости. Советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал экс-президента Петра Порошенко ключевым организатором субботней акции с беспорядками у здания офиса главы государства, а саму акцию - попыткой политического давления на власть.
"На протяжении пяти дней было активное продвижение этой акции в пабликах, которые имеют отношение к политической партии "Европейская солидарность"... Безусловно, была попытка политического давления с помощью такой акции. Безусловно, по моему мнению, можно назвать Петра Алексеевича Порошенко как ее ключевого организатора", - сказал Подоляк в эфире телеканала "Украина 24".
В субботу возле офиса президента Украины в центре Киева прошел митинг в поддержку бывшего главы одесской ячейки "Правого сектора"* Сергея Стерненко, приговоренного к семи годам тюрьмы за похищение человека. Протестующие жгли файеры, бросали взрывпакеты, повредили двери офиса президента, устроили столкновения с полицией и облили краской здание, нанеся ущерб более чем на 70 тысяч долларов. В акции приняли участие около 2 тысяч человек, полиция квалифицировала ее как хулиганство, один участник задержан.
В 2015 году в Одесской области был похищен депутат Коминтерновского райсовета Сергей Щербич. Злоумышленники избивали его, требуя отказаться от депутатского мандата. Щербич обратился в правоохранительные органы, заявив, что его похитили Стерненко и его соратник Руслан Демчук.
* В январе 2015 года "Правый сектор" был внесен в реестр запрещенных в России организаций.