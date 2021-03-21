https://ria.ru/20210321/politika-1602178076.html

Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США

Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США

США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия, заявил в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg бывший... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T09:32

2021-03-21T09:32

2021-03-21T17:11

лоуренс саммерс

федеральная резервная система сша

джо байден

сша

экономика

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия, заявил в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс.Говоря о мерах по стимулированию экономики, он отметил, что "то, что было зажжено, теперь разгорается".По словам Саммерса, во время восстановления после пандемии давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральной резервной системой свободной денежно-кредитной политики. "Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет", — считает бывший министр. Он подчеркнул, что в основе этого лежит непримиримость левых демократов и "совершенно безответственное поведение" Республиканской партии. США, по словам Саммерса, столкнулись с "довольно драматической коллизией". Бывший министр предупредил, что в ближайшие годы с вероятностью один к трем возможен риск ускорения инфляции и наступления стагфляции. Другим вариантом развития событий с таким же шансом Саммерс считает нулевую инфляцию — если ФРС "сильно нажмет на тормоза" и подтолкнет экономику к рецессии. Есть и возможность того, что Федеральная резервная система и казначейство получат быстрый рост без инфляции.При этом лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, также участвовавший в беседе, отверг вероятность всплеска инфляции из-за мер американского правительства. Наихудшим сценарием, по его словам, будет временный скачок потребительских цен, как в начале Корейской войны.На прошлой неделе президент Джо Байден подписал закон о мерах поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. Так, 85 процентов американских домохозяйств получат выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. Среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до ста тысяч долларов получит около 5,6 тысячи.За прошлый год ВВП США, по оценке бюро экономического анализа Министерства торговли, снизился на 3,5 процента — это сильнейшее падение с 1946 года. Кроме того, это первое снижение американского ВВП с 2009 года — тогда падение составило 2,5 процента.Саммерс занимал пост министра финансов в администрации Билла Клинтона с 1999 по 2001 год. Он один из критиков пакета стимулирования экономики.

https://ria.ru/20210308/ekonomika-1600374024.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210123/bayden-1594254534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

лоуренс саммерс, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, экономика