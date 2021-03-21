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https://ria.ru/20210321/politika-1602178076.html
Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США
Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США
США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия, заявил в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg бывший... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T09:32
2021-03-21T17:11
лоуренс саммерс
федеральная резервная система сша
джо байден
сша
экономика
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия, заявил в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс.Говоря о мерах по стимулированию экономики, он отметил, что "то, что было зажжено, теперь разгорается".По словам Саммерса, во время восстановления после пандемии давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральной резервной системой свободной денежно-кредитной политики. "Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет", — считает бывший министр. Он подчеркнул, что в основе этого лежит непримиримость левых демократов и "совершенно безответственное поведение" Республиканской партии. США, по словам Саммерса, столкнулись с "довольно драматической коллизией". Бывший министр предупредил, что в ближайшие годы с вероятностью один к трем возможен риск ускорения инфляции и наступления стагфляции. Другим вариантом развития событий с таким же шансом Саммерс считает нулевую инфляцию — если ФРС "сильно нажмет на тормоза" и подтолкнет экономику к рецессии. Есть и возможность того, что Федеральная резервная система и казначейство получат быстрый рост без инфляции.При этом лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, также участвовавший в беседе, отверг вероятность всплеска инфляции из-за мер американского правительства. Наихудшим сценарием, по его словам, будет временный скачок потребительских цен, как в начале Корейской войны.На прошлой неделе президент Джо Байден подписал закон о мерах поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. Так, 85 процентов американских домохозяйств получат выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. Среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до ста тысяч долларов получит около 5,6 тысячи.За прошлый год ВВП США, по оценке бюро экономического анализа Министерства торговли, снизился на 3,5 процента — это сильнейшее падение с 1946 года. Кроме того, это первое снижение американского ВВП с 2009 года — тогда падение составило 2,5 процента.Саммерс занимал пост министра финансов в администрации Билла Клинтона с 1999 по 2001 год. Он один из критиков пакета стимулирования экономики.
https://ria.ru/20210308/ekonomika-1600374024.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210123/bayden-1594254534.html
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лоуренс саммерс, федеральная резервная система сша, джо байден, сша, экономика

Экс-министр финансов заявил о худшей за 40 лет экономической политике США

09:32 21.03.2021 (обновлено: 17:11 21.03.2021)
 
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. США проводят самую безответственную макроэкономическую политику за последние десятилетия, заявил в шоу Wall Street Week на телеканале Bloomberg бывший американский министр финансов Лоуренс Саммерс.
Говоря о мерах по стимулированию экономики, он отметил, что "то, что было зажжено, теперь разгорается".
По словам Саммерса, во время восстановления после пандемии давление спроса будет усиливаться на фоне агрессивного смягчения фискальной политики и проведения Федеральной резервной системой свободной денежно-кредитной политики.
"Это наименее ответственная фискальная макроэкономическая политика, которую мы проводили за последние 40 лет", — считает бывший министр. Он подчеркнул, что в основе этого лежит непримиримость левых демократов и "совершенно безответственное поведение" Республиканской партии.
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8 марта, 19:24
Министр финансов США оценила вероятность "перегрева" экономики
США, по словам Саммерса, столкнулись с "довольно драматической коллизией". Бывший министр предупредил, что в ближайшие годы с вероятностью один к трем возможен риск ускорения инфляции и наступления стагфляции. Другим вариантом развития событий с таким же шансом Саммерс считает нулевую инфляцию — если ФРС "сильно нажмет на тормоза" и подтолкнет экономику к рецессии. Есть и возможность того, что Федеральная резервная система и казначейство получат быстрый рост без инфляции.
При этом лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман, также участвовавший в беседе, отверг вероятность всплеска инфляции из-за мер американского правительства. Наихудшим сценарием, по его словам, будет временный скачок потребительских цен, как в начале Корейской войны.
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На прошлой неделе президент Джо Байден подписал закон о мерах поддержки экономики на 1,9 триллиона долларов. Так, 85 процентов американских домохозяйств получат выплаты по 1,4 тысячи долларов на человека. Среднестатистическая семья с двумя детьми и доходом до ста тысяч долларов получит около 5,6 тысячи.
За прошлый год ВВП США, по оценке бюро экономического анализа Министерства торговли, снизился на 3,5 процента — это сильнейшее падение с 1946 года. Кроме того, это первое снижение американского ВВП с 2009 года — тогда падение составило 2,5 процента.
Саммерс занимал пост министра финансов в администрации Билла Клинтона с 1999 по 2001 год. Он один из критиков пакета стимулирования экономики.
 
Лоуренс СаммерсФедеральная резервная система СШАДжо БайденСШАЭкономика
 
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