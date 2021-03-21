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Назван возраст, после которого нельзя худеть
Назван возраст, после которого нельзя худеть
Людям преклонного возраста не стоит начинать худеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T10:23
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екатерина бурляева
юрий конев
общество
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Людям преклонного возраста не стоит начинать худеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий КоневПо словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо."Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", — заключил геронтолог.Ранее врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры и зелень являются идеальными продуктами для похудения из-за низкой калорийности.
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екатерина бурляева, юрий конев, общество

Назван возраст, после которого нельзя худеть

10:23 21.03.2021 (обновлено: 14:52 21.03.2021)
 
© Depositphotos / cookelmaЖенщина берет молоко из холодильника
Женщина берет молоко из холодильника - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© Depositphotos / cookelma
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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Людям преклонного возраста не стоит начинать худеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев

"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека", — пояснил Конев.

По словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.
"Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", — заключил геронтолог.
Ранее врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры и зелень являются идеальными продуктами для похудения из-за низкой калорийности.
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