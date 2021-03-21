https://ria.ru/20210321/pokhudenie-1602182396.html

Назван возраст, после которого нельзя худеть

Назван возраст, после которого нельзя худеть

Людям преклонного возраста не стоит начинать худеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T10:23

2021-03-21T10:23

2021-03-21T14:52

екатерина бурляева

юрий конев

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Людям преклонного возраста не стоит начинать худеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий КоневПо словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо."Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", — заключил геронтолог.Ранее врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала, что кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры и зелень являются идеальными продуктами для похудения из-за низкой калорийности.

https://ria.ru/20210304/mify-1599905956.html

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2021

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екатерина бурляева, юрий конев, общество