Назван возраст, после которого нельзя худеть
10:23 21.03.2021 (обновлено: 14:52 21.03.2021)
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Людям преклонного возраста не стоит начинать худеть, рассказал в интервью радио Sputnik врач-геронтолог Юрий Конев
"Существует единое мнение, что людям пожилого и старческого возраста худеть противопоказано. Изменение обмена веществ приводит к изменению физиологических параметров. Эти показатели отрицательно скажутся на здоровье пожилого человека", — пояснил Конев.
По словам специалиста, человеку следует привести вес в норму до 60 лет, чтобы организм не требовал больше еды, чем необходимо.
"Энергетические потребности с возрастом снижаются, а растянутый желудок говорит, что хочется есть. Здесь заложен диссонанс, поскольку желудок нам сигнализирует, что мы голодны, а количество съедаемой пищи надо с возрастом уменьшать", — заключил геронтолог.
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