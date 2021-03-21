https://ria.ru/20210321/poeziya-1602034826.html

Что делать, если я поэт. Простые способы быть услышанным в XXI веке

Что делать, если я поэт. Простые способы быть услышанным в XXI веке

Что такое сегодня быть поэтом? Неужели кто-то еще продолжает читать стихи? Или те времена, когда поэты собирали стадионы восторженных слушателей, ушли? Во... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:31

2021-03-21T14:31

2021-03-21T23:11

книги

всемирный день поэзии

владимир высоцкий (автор песен)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/151538/72/1515387217_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_5c3a57ce2f05403a30f95477c7939778.jpg

МОСКВА, 21 мар — РИА Новости, Павел Сурков. Что такое сегодня быть поэтом? Неужели кто-то еще продолжает читать стихи? Или те времена, когда поэты собирали стадионы восторженных слушателей, ушли? Во Всемирный день поэзии есть повод задать эти вопросы. В том числе и в откровенно практическом ключе: что делать сегодня человеку, который вдруг обнаружил в себе поэтический дар?Когда душа просит рифмыКогда-то Владимир Высоцкий изящнейше сформулировал всеобщую тягу к поэтическому искусству: "Стихи начинаешь писать с детства — потому что их все пишут".Действительно, очень сложно найти человека, который ни разу бы не пытался срифмовать хотя бы пару строчек (даже в архивах Ленина нашлись два стихотворных экспромта, сочиненных во время игры в буриме). Так что, как ни крути, поэзия живет в нас изначально. Но вот вопрос: что делать, когда она перестает быть романтическим юношеским увлечением и становится важным делом всей жизни?Во времена СССР, чтобы считаться настоящим творцом, необходимо было вступить в Союз писателей (а без рекомендации действительных членов это было попросту невозможно). Вот и выходило, что, например, уже упомянутый Владимир Высоцкий так и не вступил в организацию — никто из друзей-писателей не рискнул дать ему рекомендацию.А сегодня путь для поэта многогранен и разнообразен: возможностей найти своего читателя и быстро достучаться до миллионов людей возникает все больше и больше.С одной стороны, конечно, возрастает роль белого шума: как в большом потоке информации выявить настоящие поэтические жемчужины? Но талант по-прежнему остается главным мерилом успеха: достойные авторы быстро находят свою аудиторию. И не то что не теряются в потоке текстов, но, напротив, обретают стабильное сообщество поклонников, которое еще и интенсивно растет.Поэт эпохи инстаграмаСоцсети — один из лучших способов для коммуникации с читателями, и уже сегодня можно говорить о своеобразных поэтах эпохи инстаграма. Рецепт простой: пишем не только стихи, но и оформляем их красивыми картинками. И вот уже пост или сторис цитируются и шерятся, привлекая внимание к автору.Тут главное не снижать оборотов: соцсети же любят регулярность (вот отрада для графоманов!), но при этом порой требовательны к качеству.Конечно, если поэт — красивая женщина, то это дополнительный инструмент привлекательности. Так, стихотворные посты Рупи Каур или Ах.Астаховой собирают сотни тысяч лайков и комментариев, но это не просто романтическое творчество прекрасных дам. Нет, это полноценная литература, живущая в своем особом формате (хотя стихи что Каур, что Астаховой успешно издаются и в традиционном книжном виде, что отметает любую циничную критику).Кроме того, соцсети — это отличный способ и для коммуникации с читателями и поклонниками, которые, с одной стороны, ценят внимание кумира, а с другой — могут и предоставить какую-то обратную связь, при условии, конечно, что она нужна автору.При этом виртуальная поэтическая среда затягивает в себя и синтетические виды искусства: ведь поэзия существует не только в своем традиционном литературном виде. Тот же рэп и хип-хоп сегодня — ярчайший пример импровизационной поэзии, мощь которой содержится в их невероятном энергетическом потенциале. И пространство соцсетей для современных рэперов — это прежде всего точка коммуникации, сборки сообществ, внутри которых и рождается настоящая энергия времени, голос улиц, ритм поколения.Баттл бойЛучшее проявление рэп-поэзии — это, конечно, фристайл-баттлы, которые проходят практически во всех крупных городах. Участие в таком бое не всегда гарантирует популярность. Но, как минимум, позволяет новичку оказаться внутри сообщества, проникнуть в субкультуру. И там уже коллективный разум и советом поможет, и поддержит в случае необходимости. Ну а в итоге, если талант таки имеется, — даст отличную площадку для старта.Формат баттлов существует не только для хип-хоперов, но и для вполне традиционных поэтов. Открытые читки, разнообразные конкурсы, игры: все современные крупные поэтические сообщества приветствуют новых участников. И тут важна лишь глубина социальной коммуникации. Фактически перед нами расширившееся до всероссийских масштабов клубное движение с собственными ресурсами, партнерскими связями и огромным потенциалом для талантливых поэтов.Одним из баттл-форматов, распространенных в стране, стал поэтический слэм (в Москве очередной тур уже на следующей неделе). Здесь ценится не только качество стиха, но и подача — при этом стихотворение может быть откровенно любым: авангардным или традиционным. Важно не только то, что в нем содержится, но и то, как сам поэт доносит до читателя (и слушателя) суть своего творения. И соревноваться в этом могут и признанные мэтры (как, например, Герман Лукомников), так и совсем молодые, начинающие поэты.Сам и не самиздатКроме того, в многочисленных культурных центрах функционируют литературные мастерские — но не просто семинары, а именно клубные форматы, где живое общение и конструктивная критика соединяются в различных совместных проектах, где синтез талантов выдает невероятно мощный общий результат.И под эгидой этих центров, клубов образуются издательства, некоторые из них, в том числе и небольшие частные, с удовольствием берутся за современную поэзию и публикуют ее, причем в тесном сотрудничестве с самими авторами. Впрочем, если на вашем пути не встретилось такое издательство, то отчаиваться не следует. Существуют сервисы, которые позволяют не просто издать свою книгу, но и разместить ее в ведущих интернет-магазинах для продажи в цифровом виде (а некоторые из книжных сетей с удовольствием берут такой современный самиздат и в традиционную "бумажную" реализацию).И что же мы имеем в итоге? А довольно мощную и перспективную ситуацию для любого начинающего талантливого поэта: существуют платформы, где можно не только представить результат своей творческой мысли новым слушателям и читателям, но и стать частью единого сообщества. А дальше все зависит от самого поэта. Но социальная коммуникация, которая становится ключевым инструментом сегодняшнего мира, — именно она и будет главным двигателем, распространителем нового стихотворного искусства. И это дает нам надежду на расширение поэтического сообщества, а значит на новое читательское удовольствие от талантливых стихов. И кто знает, может быть, среди них скоро будут именно ваши?

https://ria.ru/20200725/1574877629.html

https://ria.ru/20200120/1563603840.html

https://ria.ru/20210318/poeziya-1601709950.html

https://ria.ru/20210227/ivanov-1598701952.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, всемирный день поэзии, владимир высоцкий (автор песен)