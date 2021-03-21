https://ria.ru/20210321/pitanie-1602224085.html

В КБР проверят организацию питания во всех школах и детсадах из-за жалоб

В КБР проверят организацию питания во всех школах и детсадах из-за жалоб

Организацию питания во всех школах и детсадах Кабардино-Балкарии проверят после того, как родители в одном из учреждений в Нальчике пожаловались на качество... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T19:37

2021-03-21T19:37

2021-03-21T19:37

россия

кабардино-балкарская республика (кбр)

нальчик

происшествия

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НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Организацию питания во всех школах и детсадах Кабардино-Балкарии проверят после того, как родители в одном из учреждений в Нальчике пожаловались на качество мяса, сообщает региональное министерство просвещения.В субботу в соцсетях появилась информация, что родители обвинили руководство прогимназии №34 в Нальчике в использовании испорченного мяса для питания детей. Региональное СУСК сообщило, что начало доследственную проверку. Проверку также проводит и республиканская прокуратура.После проверки власти обещают принять меры по устранению нарушений, также запланирована встреча министра просвещения КБР Анзора Езаова с родителями детей из прогимназии №34.

https://ria.ru/20210320/otravlenie-1602125023.html

россия

нальчик

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россия, кабардино-балкарская республика (кбр), нальчик, происшествия