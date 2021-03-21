В КБР проверят организацию питания во всех школах и детсадах из-за жалоб
НАЛЬЧИК, 21 мар – РИА Новости. Организацию питания во всех школах и детсадах Кабардино-Балкарии проверят после того, как родители в одном из учреждений в Нальчике пожаловались на качество мяса, сообщает региональное министерство просвещения.
В субботу в соцсетях появилась информация, что родители обвинили руководство прогимназии №34 в Нальчике в использовании испорченного мяса для питания детей. Региональное СУСК сообщило, что начало доследственную проверку. Проверку также проводит и республиканская прокуратура.
"Ситуация по организации питания в МКОУ "Прогимназия №34" Нальчика находится на особом контроле министерства просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарии… Для координации мер по контролю за качеством питания в образовательных учреждениях министерством создается оперативный штаб по организации питания обучающихся дошкольных и общеобразовательных учреждений, а также инициирована проверка организации питания во всех детских садах и школах республики", - говорится в сообщении в аккаунте министерства в соцсети Instagram.
После проверки власти обещают принять меры по устранению нарушений, также запланирована встреча министра просвещения КБР Анзора Езаова с родителями детей из прогимназии №34.