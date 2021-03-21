Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210321/panda-1602198580.html
В Бельгии большая панда напала на сотрудника зоопарка
В Бельгии большая панда напала на сотрудника зоопарка
Сотрудник бельгийского зоопарка Pairi Daiza получил травмы при нападении панды, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T13:46
2021-03-21T19:17
бельгия
европа
общество
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593988868_0:194:3132:1955_1920x0_80_0_0_23764e3b84cd8911ceecdcd2e265bbd1.jpg
БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Сотрудник бельгийского зоопарка Pairi Daiza получил травмы при нападении панды, сообщила пресс-служба организации.По неустановленным пока причинам накануне вечером опытный смотритель оказался "в непосредственном контакте с четырехлетней большой пандой Тиан Бао в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре".Животное нанесло мужчине травмы руки и ноги."Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда", — говорится в пресс-релизе.Смотрителю оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.Администрации зоопарка будет выяснять обстоятельства происшествия.По действующим правилам сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 килограмм. В администрации напомнили, что большие панды "не приемлют вторжения на свою территорию"."Сотрудник много лет занимался большими пандами и знал все меры безопасности", — подчеркнули в пресс-службе.Один из крупнейших в Европе зоопарк Pairi Daiza находится в 60 километрах от Брюсселя. В нем представлены порядка семи тысяч животных.
https://ria.ru/20201213/tigr-1589014653.html
https://ria.ru/20210303/zoopark-1599606654.html
бельгия
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1593988868_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_ba53ac996ef36e96e26a80caa04dc656.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
бельгия, европа, общество, в мире

В Бельгии большая панда напала на сотрудника зоопарка

13:46 21.03.2021 (обновлено: 19:17 21.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБольшая панда
Большая панда - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Сотрудник бельгийского зоопарка Pairi Daiza получил травмы при нападении панды, сообщила пресс-служба организации.
По неустановленным пока причинам накануне вечером опытный смотритель оказался "в непосредственном контакте с четырехлетней большой пандой Тиан Бао в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре".
Животное нанесло мужчине травмы руки и ноги.
"Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда", — говорится в пресс-релизе.
Тигр напал на дрессировщика во время представления - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
13 декабря 2020, 17:24
Тигр напал на дрессировщика во время представления
Смотрителю оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.
Администрации зоопарка будет выяснять обстоятельства происшествия.
По действующим правилам сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 килограмм. В администрации напомнили, что большие панды "не приемлют вторжения на свою территорию".
"Сотрудник много лет занимался большими пандами и знал все меры безопасности", — подчеркнули в пресс-службе.
Один из крупнейших в Европе зоопарк Pairi Daiza находится в 60 километрах от Брюсселя. В нем представлены порядка семи тысяч животных.
Евразийская рысь в вольере Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
3 марта, 00:19Туризм
В Московском зоопарке показали, что происходит в вольерах по ночам
 
БельгияЕвропаОбществоВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:34Бастрыкин рассказал об основных доказательствах зверств нацистов
04:12Врач рассказал о ситуации с постковидным синдромом в России
03:45Экс-мэра Находки Горелова арестовали на два месяца
03:25"Троянский конь": американцы заподозрили неладное в президентстве Байдена
03:02СК решил объединить дела о зверствах нацистов против мирных граждан СССР
02:55Блумберг: ЕС намерен блокировать экспорт AstraZeneca в Британию
02:10Аналитик дал совет, как эффективно вложить пять тысяч рублей
02:10Врач рассказал, какие продукты чаще всего вызывают отравление
02:08Названа неожиданная причина спасения девочки, найденной у тела матери
02:06Глава минздрава Туниса привился "Спутником V"
01:42Лавров рассказал, что продвигают на мировой арене Россия и Китай
01:41Лавров назвал главный инструмент действий Запада
01:39Лавров жестко раскритиковал США за выход из иранской ядерной сделки
01:37Россия и КНР сделают все необходимое для открытия границ, сообщил Лавров
01:36Лавров заявил, что Договор о дружбе с Китаем будет продлен
01:32Лавров рассказал об уникальной правовой формуле, связывающей Россию и КНР
01:30Лавров рассказал об изучении инициативы паспортов вакцинации в России
01:29Лавров заявил о необходимости срочно уходить от западных платежных систем
01:17Друг сообщил о самоубийстве поэта Андрея Егорова
01:14Российские буддисты обеспокоены проектом ФЗ "Об аттестации духовенства"
Лента новостейМолния