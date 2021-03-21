https://ria.ru/20210321/panda-1602198580.html
В Бельгии большая панда напала на сотрудника зоопарка
В Бельгии большая панда напала на сотрудника зоопарка
Сотрудник бельгийского зоопарка Pairi Daiza получил травмы при нападении панды, сообщила пресс-служба организации. РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T13:46
2021-03-21T13:46
2021-03-21T19:17
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БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Сотрудник бельгийского зоопарка Pairi Daiza получил травмы при нападении панды, сообщила пресс-служба организации.По неустановленным пока причинам накануне вечером опытный смотритель оказался "в непосредственном контакте с четырехлетней большой пандой Тиан Бао в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре".Животное нанесло мужчине травмы руки и ноги."Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда", — говорится в пресс-релизе.Смотрителю оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.Администрации зоопарка будет выяснять обстоятельства происшествия.По действующим правилам сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 килограмм. В администрации напомнили, что большие панды "не приемлют вторжения на свою территорию"."Сотрудник много лет занимался большими пандами и знал все меры безопасности", — подчеркнули в пресс-службе.Один из крупнейших в Европе зоопарк Pairi Daiza находится в 60 километрах от Брюсселя. В нем представлены порядка семи тысяч животных.
https://ria.ru/20201213/tigr-1589014653.html
https://ria.ru/20210303/zoopark-1599606654.html
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бельгия, европа, общество, в мире
БРЮССЕЛЬ, 21 мар — РИА Новости. Сотрудник бельгийского зоопарка Pairi Daiza получил травмы при нападении панды, сообщила пресс-служба организации.
По неустановленным пока причинам накануне вечером опытный смотритель оказался "в непосредственном контакте с четырехлетней большой пандой Тиан Бао в предназначенном исключительно для сотрудников коридоре".
Животное нанесло мужчине травмы руки и ноги.
"Быстрое вмешательство сотрудников и посетителей, находившихся рядом, позволило отогнать животное, не причинив ему вреда", — говорится в пресс-релизе.
Смотрителю оказали первую помощь на месте, а затем госпитализировали.
Администрации зоопарка будет выяснять обстоятельства происшествия.
По действующим правилам сотрудникам запрещен прямой контакт с пандами, достигшими двухлетнего возраста, вес которых превышает 70 килограмм. В администрации напомнили, что большие панды "не приемлют вторжения на свою территорию".
"Сотрудник много лет занимался большими пандами и знал все меры безопасности", — подчеркнули в пресс-службе.
Один из крупнейших в Европе
зоопарк Pairi Daiza находится в 60 километрах от Брюсселя
. В нем представлены порядка семи тысяч животных.