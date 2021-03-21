https://ria.ru/20210321/opukhol-1602205220.html

Врач назвала пять основных симптомов опухоли головного мозга

Врач назвала пять основных симптомов опухоли головного мозга

Врач-онколог Кэтрин Макбейн перечислила пять основных признаков опухоли головного мозга. Об этом пишет The Independent. РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:57

2021-03-21T14:57

2021-03-21T17:16

александр мясников (врач)

общество

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МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Врач-онколог Кэтрин Макбейн перечислила пять основных признаков опухоли головного мозга. Об этом пишет The Independent.Одним из основных симптомов она считает судорожные припадки. Если такой припадок неожиданно происходит у здорового человека, то это повод обратиться к врачу.Кроме того, по мнению онколога, следует обращать внимание на слабость, особенно если это ощущение неожиданно появляется с одной стороны тела и становится все заметнее в течение нескольких недель.Речевые нарушения также могут сигнализировать об опухоли: нужно обращать внимание на невнятную речь и путаницу в словах.При ухудшении зрения лучше не откладывать посещение офтальмолога и провести полное обследование глаз, так как в совокупности с другими симптомами оно может указывать на развитие опухолевых процессов.Вместе с тем, считает специалист, головные боли без сопутствующих признаков вряд ли говорят о развитии злокачественного образования. Однако если головная боль отличается от той, что бывала прежде, если она сильная и беспокоит продолжительное время, то следует обратиться к врачу.

https://ria.ru/20200916/opukholi-1577312045.html

https://ria.ru/20210316/rak-1601536437.html

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2021

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александр мясников (врач), общество