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СМИ сообщили о планах Меркель продлить ограничения из-за COVID-19
СМИ сообщили о планах Меркель продлить ограничения из-за COVID-19
Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить действующие в стране ограничительные меры, введенные из-за ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild со... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T14:53
2021-03-21T14:53
2021-03-21T14:53
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ангела меркель
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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить действующие в стране ограничительные меры, введенные из-за ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа, который канцлер ФРГ и главы регионов обсудят в понедельник.Сообщается, что ограничения сохранятся в апреле, однако конкретных дат в документе не приводится. Кроме того, компании в ФРГ обяжут каждую неделю предоставлять сотрудникам два экспресс-теста на коронавирус. Соответствующие постановления федеральное правительство примет до конца марта, указано в документе.В документе отмечается также, что послабления ограничений "во многом зависят от последовательного тестирования граждан".Ранее на совещании глав регионов с канцлером Ангелой Меркель было принято решение продлить локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, предварительно, до 28 марта.
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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире
МОСКВА, 21 мар - РИА Новости.
Канцлер Германии Ангела Меркель
хочет продлить действующие в стране ограничительные меры, введенные из-за ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild
со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа, который канцлер ФРГ
и главы регионов обсудят в понедельник.
Сообщается, что ограничения сохранятся в апреле, однако конкретных дат в документе не приводится. Кроме того, компании в ФРГ обяжут каждую неделю предоставлять сотрудникам два экспресс-теста на коронавирус. Соответствующие постановления федеральное правительство примет до конца марта, указано в документе.
В документе отмечается также, что послабления ограничений "во многом зависят от последовательного тестирования граждан".
Ранее на совещании глав регионов с канцлером Ангелой Меркель было принято решение продлить локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, предварительно, до 28 марта.