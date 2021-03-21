https://ria.ru/20210321/ogranicheniya-1602204899.html

СМИ сообщили о планах Меркель продлить ограничения из-за COVID-19

СМИ сообщили о планах Меркель продлить ограничения из-за COVID-19

Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить действующие в стране ограничительные меры, введенные из-за ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild со... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T14:53

2021-03-21T14:53

2021-03-21T14:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

ангела меркель

германия

в мире

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МОСКВА, 21 мар - РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель хочет продлить действующие в стране ограничительные меры, введенные из-за ситуации с коронавирусом, сообщил таблоид Bild со ссылкой на попавший в его распоряжение проект документа, который канцлер ФРГ и главы регионов обсудят в понедельник.Сообщается, что ограничения сохранятся в апреле, однако конкретных дат в документе не приводится. Кроме того, компании в ФРГ обяжут каждую неделю предоставлять сотрудникам два экспресс-теста на коронавирус. Соответствующие постановления федеральное правительство примет до конца марта, указано в документе.В документе отмечается также, что послабления ограничений "во многом зависят от последовательного тестирования граждан".Ранее на совещании глав регионов с канцлером Ангелой Меркель было принято решение продлить локдаун, введенный в ФРГ 2 ноября прошлого года, предварительно, до 28 марта.

https://ria.ru/20210317/astrazeneca-1601497437.html

германия

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2021

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коронавирус covid-19, ангела меркель, германия, в мире