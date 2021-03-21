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В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:14
2021-03-21T16:21
россия
самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 21 мар - РИА Новости. Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства, сообщает городская администрация.По данным мэрии, инцидент произошел вечером 20 марта, "в результате хулиганских действий" был затушен Вечный огонь в парке Победы. По информации городских властей, это сделали трое подростков в возрасте примерно 13-15 лет.Отмечается, что информация о случившемся направлена в полицию, сотрудники правоохранительных органов ищут подростков.
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россия, самарская область, тольятти, происшествия

В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь

16:14 21.03.2021 (обновлено: 16:21 21.03.2021)
 
Кадр видео камеры наблюдения с потухшим Вечным огнем в Тольятти
Кадр видео камеры наблюдения с потухшим Вечным огнем в Тольятти - РИА Новости, 1920, 21.03.2021
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САМАРА, 21 мар - РИА Новости. Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства, сообщает городская администрация.
По данным мэрии, инцидент произошел вечером 20 марта, "в результате хулиганских действий" был затушен Вечный огонь в парке Победы. По информации городских властей, это сделали трое подростков в возрасте примерно 13-15 лет.
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"Утром в воскресенье, 21 марта, горение Вечного огня в парке Победы восстановлено службами городского хозяйства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что информация о случившемся направлена в полицию, сотрудники правоохранительных органов ищут подростков.
 
РоссияСамарская областьТольяттиПроисшествия
 
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