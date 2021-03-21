https://ria.ru/20210321/ogon-1602210318.html

В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь

В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь

Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства,... РИА Новости, 21.03.2021

2021-03-21T16:14

2021-03-21T16:14

2021-03-21T16:21

россия

самарская область

тольятти

происшествия

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САМАРА, 21 мар - РИА Новости. Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства, сообщает городская администрация.По данным мэрии, инцидент произошел вечером 20 марта, "в результате хулиганских действий" был затушен Вечный огонь в парке Победы. По информации городских властей, это сделали трое подростков в возрасте примерно 13-15 лет.Отмечается, что информация о случившемся направлена в полицию, сотрудники правоохранительных органов ищут подростков.

https://ria.ru/20210227/ogon-1599208128.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, самарская область, тольятти, происшествия