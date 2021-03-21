https://ria.ru/20210321/ogon-1602210318.html
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
В Тольятти трое подростков потушили Вечный огонь
Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства,... РИА Новости, 21.03.2021
2021-03-21T16:14
2021-03-21T16:14
2021-03-21T16:21
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самарская область
тольятти
происшествия
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САМАРА, 21 мар - РИА Новости. Вечный огонь погас в парке Победы в Тольятти Самарской области из-за хулиганства подростков, его работа уже восстановлена службами городского хозяйства, сообщает городская администрация.По данным мэрии, инцидент произошел вечером 20 марта, "в результате хулиганских действий" был затушен Вечный огонь в парке Победы. По информации городских властей, это сделали трое подростков в возрасте примерно 13-15 лет.Отмечается, что информация о случившемся направлена в полицию, сотрудники правоохранительных органов ищут подростков.
https://ria.ru/20210227/ogon-1599208128.html
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